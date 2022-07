Verkehrsbehinderung Keine Zufahrt mehr zum Haus: Kanton saniert in Stüsslingen die Erlinsbacherstrasse Voraussichtlich bis im September dauert die Baustelle des Kantons. Im Moment sind die Auswirkungen auf den Verkehr gering; erst wenn die Deckbelagsarbeiten erfolgen ist mit Wartezeit zu rechnen.

Bis im September wird in Stüsslingen an der Erlinsbacherstrasse gebaut. (Archivbild) Reto Martin

Seit dieser Woche finden an der Erlinsbacherstrasse in Stüsslingen Arbeiten statt. Grund dafür war, dass der bestehende Belag seine Lebensdauer überschritten hat und als Lärmschutzmassnahme ein lärmdämmender Belag eingebaut wird. Wie der Kanton in einer öffentlichen Publikation vermeldet, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis zum 9. September. «Gegenwärtig finden die Vorarbeiten statt», erklärt Projektleiterin Tamara Meister auf Anfrage.

Im Moment bestehe für den Durchgangsverkehr keine grössere Einschränkung, ausser einer kurzen Wartezeit an der Ampel. Einzelne Zufahrten zur Kantonsstrasse müssen aber während der Dauer der Arbeiten für die Anwohnerschaft kurzzeitig gesperrt werden.

Meister sagt: «Wir haben die Anwohnenden informiert und auch bereits Rückmeldungen erhalten. Zudem sind auf der Strassenseite ohne Trottoir Anpassungen an den Vorplätzen sowie an den Randabschlüssen nötig. Auch das sorgte für Rückmeldungen.» Man gehe aber auf die Leute zu und suche nach Lösungen.

Schlechtwetterperiode hiesse Verzögerung

Für die Hauptarbeiten, dem Deckbelagseinbau, muss die jeweilige Fahrbahn auf einer Länge von rund 450 Metern jeweils komplett gesperrt werden. Die direkten Anstösser müssen dann ihre Fahrzeuge ausserhalb der Baustelle abstellen und für den Durchgangsverkehr entstehen dann längere Wartezeiten. Meister sagt: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wann wir damit beginnen können.»

Auch fänden noch Gespräche mit der Unternehmerfirma und der Betreiberin der Buslinie statt, wie der Ablauf genau gestaltet werden soll. Meister weist weiter darauf hin, dass eine längere Schlechtwetterperiode die pünktliche Fertigstellung zum angegebenen Termin gefährden könnte, «aber im Moment sieht es nicht danach aus.» Wie der Kanton schreibt, wurden die zuständigen Polizeiorgane mit der Verkehrskontrolle beauftragt.