Veranstaltung «Die Lage hier kann keine Grossstadt bieten»: Weltstar Noëmi Nadelmann tritt erneut in Ifenthal auf Am Sonntag findet in der St.-Katharina-Kirche in Hauenstein-Ifenthal ein Konzert mit der international bekannten Sopranistin Noëmi Nadelmann statt. Der Eintritt ist frei.

Die in Zürich geborene Noëmi Nadelmann lebt heute zusammen mit ihrem Lebenspartner in Australien. Bekannt geworden ist die 60-Jährige mit ihren Auftritten als Sopranistin in den Opern und Theatern dieser Welt. Den engen Kontakt zu ihrem Heimatland hat sie jedoch stets aufrechterhalten. Ein Beweis dafür ist die spontane Zusage, ein weiteres Mal in der Katharina-Kirche in Ifenthal für ein Konzert aufzutreten.

Die Sopranistin Noëmi Nadelmann trat schon überall auf der Welt auf, wie hier 2016 in Zug. Stefan Kaiser

Als es Stephan Jäggi, dem heimischen Basssänger, erstmals gelang, die Sopranistin für ein Konzert in Ifenthal zu verpflichten, hätte wohl der überzeugteste Sängerfreund kaum geglaubt, dass dies der Startschuss für eine zur Tradition herangewachsene Konzertreihe werden würde. Doch nun steht bereits das achte Konzert in der an schönster Lage gelegenen St.-Katharina-Kirche in Ifenthal an.

Die Sopranistin ist schon auf vielen grossen Bühnen der Welt aufgetreten. Zur Frage, weshalb sie ausgerechnet nach Ifenthal komme, sagt sie: «Sehen Sie mal diese einmalige Natur, diese Lage, diese Aussicht, die keine Grossstadt zu bieten vermag. Und den engen Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern erlebe ich kaum anderswo.»

Stephan Jäggi, der gebürtige Ifenthaler mit seiner sonoren Bassstimme, ist verständlicherweise stolz darauf, nochmals «daheim» auftreten zu können. Er wird sowohl als Solist wie auch im Duett Bestandteil des Programmes sein. Es ist ihm auch hoch anzurechnen, dass er die nicht zu unterschätzenden Organisationsarbeiten für die Ifenthaler Festspiele auf sich genommen hat.

Mit der Künstlerin und den Künstlern ins Gespräch kommen

Begleitet auf dem Konzertflügel werden die Solisten von André Desponds. Einmal mehr wird er mit seinem Können und musikalischen Einfühlungsvermögen ein sicherer Rückhalt sein. Er gehört zu den wenigen Pianisten, die sich in einer Bach-Fuge oder einer Chopin-Ballade genauso zu Hause fühlen wie beim Improvisieren in allen Stilrichtungen.

Noëmi Nadelmann bei einem früheren Auftritt in der St.-Katharina-Kirche. zvg

Das Programm wird vielseitig und abwechslungsreich sein. Alle Besucherinnen und Besucher sollen auf ihre Rechnung kommen. Im Pfarreisaal besteht nach Konzertende die Möglichkeit, mit der Künstlerin und den Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird ein freiwilliger Beitrag erwartet. «Es würde mich freuen, wenn ich mit diesen Beiträgen zum Schluss eine schwarze Null schreiben könnte und nicht wie in früheren Jahren wieder auf Betteltour gehen müsste», sagt der Organisator Stephan Jäggi. (esw)