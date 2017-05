In der Nacht vom 12. auf den 13. April 2017 ist die Umgebung der Mehrweckhalle erneut Opfer von Vandalenakten geworden. «Sechs Lampen und ein Baum wurden Opfer von sinnloser Zerstörungswut», so Matthias Moser, Präsident der Mehrzweckhallen- und Sportkommission. Der Baum werde die Beschädigung wohl nicht überstehen. «Leider gibt es immer wieder solche Vorkommnisse, vor allem in den wärmeren Jahreszeiten», so Moser, Nach dem Hilferuf der Mehrzweckhallen- und Sportkommission hat der Gemeinderat ein mehrstufiges Massnahmenprogramm gegen den Vandalismus beschlossen.

Kreditbegehren für Jurastrasse

Im oberen Teilstück der Jurastrasse soll die Wasserleitung ersetzt werden. Nachdem an dieser Stelle seit 2012 insgesamt neun Leitungsbrüche (fünf auf der Hauptleitung und vier an privaten Anschlüssen) zu verzeichnen waren, erachtete es die Wasserkommission als dringend, dort den Leitungsersatz zu bewerkstelligen. Auch die Werkkommission will auf dem 85 Meter langen Abschnitt den Strassenbelag vollständig ersetzen. Insgesamt werden der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2017 220 000 Franken (150 000 Franken für den Ersatz der Wasserleitung und 70 000 Franken für den Strassenbau) beantragt.