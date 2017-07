«Weisch, e ha ou mou so eis gha», tönt es von vielen Seiten, wenn Taner Dülek von seinem Hobby dem Töfflifahren erzählt. Der 50-jährige Trimbacher ist leidenschaftlicher Töfflibueb. Sehr viele Menschen verbinden Erinnerungen mit den in die Jahre gekommenen Fahrzeugen. Das macht sie für Dülek schützenswert. Er sagt: «Töffli sind Kult.» Sie sollen nicht aussterben. Viele würden Töffli fahren, um das Rad der Zeit für wenige Stunden zurückzudrehen und das Kind im Mann (oder der Frau) ausleben zu können. Dülek findet zudem, dass die Mofas einen grösseren Spassfaktor bieten als die grösseren Motorräder. Man müsse sich weniger konzentrieren, weil die Geschwindigkeit tiefer ist. «Man kann sich auch mal einen Spass beim Fahren erlauben.»

Spass steht auch beim Alpenbrevet im Zentrum. Die von Red Bull organisierte Rundfahrt findet dieses Jahr bereits zum achten Mal statt. Von Sarnen aus geht es über mehrere Pässe der Zentralschweiz. Tano, wie Taner Dülek auch genannt wird, reist für die Veranstaltung am Samstag bereits am Freitagabend an, damit er Bekannte aus der Töffli-Szene treffen kann. Am Morgen werden dann die Fahrzeuge kontrolliert und die über 1000 Teilnehmer in Gruppen von 200 bis 250 Personen auf die Strecke geschickt. Am besten gefallen dem Trimbacher das gemeinsame Fahren in der Gruppe, die schöne Aussicht auf den Pässen und das Plaudern mit den Kollegen während den Pausen. Nur wenn es regnet, findet er es mühsam: «Dann gibt es mehr Pannen, wir mussten auch schon andere Abschleppen.» Grundsätzlich gebe es an diesen Rundfahrten nichts, dass es nicht gibt.