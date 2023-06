400 knatternde Zweitaktmotoren: Am Wochenende versammelten sich Töffli-Fans beim «Isebähnli» zur gemeinsamen Tour

Bereits zum siebten Mal wurde am vergangenen Samstag der «Isebähnli»-Töffli-Grand-Prix durchgeführt. Alle Teilnehmenden waren am Ende wieder in Trimbach – auch dank des Besenwagens.