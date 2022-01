Trimbach Nach Nein zum Verkauf: Das Volk soll über das Trimbacher Gemeindehaus mitentscheiden Der Gemeinderat will die Bevölkerung an der Umgestaltung teilhaben lassen. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Martin Bühler beantragte ein Mitwirkungsverfahren in Sachen Gemeindehaus. Bruno Kissling

Wie geht es weiter mit dem Trimbacher Gemeindehaus? Das war mitunter ein Traktandum an der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend. Nachdem der Verkauf des bereits über 50 Jahre alten Gebäudes an der Gemeindeversammlung vom letzten Dezember vom Souverän mit 56 zu 9 Stimmen abgeschmettert wurde, fasste der Gemeinderat den Auftrag, drei alternative Varianten und die damit verbundenen Kosten zu prüfen: Ein Neubau am bisherigen Standort, ein Umbau und Einzug in den Mühlemattsaal oder der Kauf von Stockwerkeigentum in der geplanten Breiti-Überbauung.

Bevölkerung wird in den Prozess miteingebunden

Für welche der drei Möglichkeiten sich der Gemeinderat entscheidet, ist noch offen. Stattdessen kam der Antrag vor den Gemeinderat, den Themenkomplex Gemeindehaus zur Mitwirkung auszuschreiben. Gemeindepräsident Martin Bühler begründet den Vorschlag folgendermassen:

«Die Einwohnenden von Trimbach sollen mitbestimmen können, was mit dem Gemeindehaus passiert.»

Somit könne sich die Bevölkerung aktiv in die Diskussion einbringen und anschliessend gemäss Mehrheitsverlangen entschieden werden, welche Variante für die Zukunft weiterverfolgt wird. Bühler erklärte weiter, die Mitwirkung am Gemeindehaus erfolge ausserhalb der Ortsplanungsrevision. Der Kanton habe dazu sein «Okay» gegeben.

Arbeitsgruppe soll den Lead übernehmen

Der Vorschlag stiess im Gemeinderat auf Zuspruch. Wenn auch unter der Bedingung, dass bei der Mitwirkung zusätzlich eine Arbeitsgruppe mit der ­Federführung beauftragt werde. So stellte Gemeinderätin An­drea Wiesner-Friker den Antrag, für die Mitwirkung die Bildung einer Arbeitsgruppe zu beschliessen. Diese soll aus Leuten bestehen, die sich im Bereich der Bauverwaltung auskennen und zusätzlich genaue Kriterien festlegen. Auch wurde das Bedürfnis laut, die Arbeitsgruppe solle eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung des Gemeindehauses zur Mitwirkung einstimmig.