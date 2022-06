Starrkirch-Wil Eine erfolgreiche Rechnung, Pläne für die Kirche und ein geschützter Baum, der nicht mehr ist Überraschungsanträge bleiben an der Starrkirch-Wiler Gemeindeversammlung aus. Nach dem einzigen Traktandum des Abends orientiert der Gemeindepräsident über eine «Ausserordentliche» im Herbst und über einen Kirschbaum, der ersetzt gehört.

Das Gemeindehaus von Starrkirch-Wil: Im Herbst will der Gemeinderat der Bevölkerung an einer «Ausserordentlichen» die Sanierung und einen Ausbau der Kirche beantragen. (Archivbild) Bruno Kissling

Als einziges Geschäft stand am Montagabend die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 auf der Traktanden­liste. Diese schliesst mit einem «unerwartet hohen» Einnahmenüberschuss von knapp 590’000 Franken ab. Das sind gut 570’000 Franken mehr als im Budget 2021 prognostiziert, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Gemeindepräsident Christian Bachofner habe zur Starrkirch-Wiler Rechnungsgemeindeversammlung 22 Stimmbürgerin­nen und Stimmbürger begrüsst.

Gemeindeverwalter Beat Gradwohl erläuterte anhand zehn Positionen die wichtigsten Differenzen zwischen Budget und Rechnung. Beinahe eine halbe Million Franken Mehreinnahmen entfalle demnach auf höhere Steuereinnahmen, etwa bei Steuern aus Vorjahren, Grundstückgewinnsteuern oder Sondersteuern.

Obwohl die Gemeinde im letzten Jahr mit der Erneuerung der Hardbrücke eine Investition von 1,1 Millionen Franken tätigte, re­sultierte schlussendlich ein Finanzierungsüberschuss. «Die Investitionskosten konnten somit vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden», heisst es weiter. Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung in der Folge ohne Wortbegehren und einstimmig.

Arbeiten an der Kirche stehen an

Christian Bachofner, Gemeindepräsident von Starrkirch-Wil. Bruno Kissling

Zum Schluss informierte Gemeindepräsident Bachofner zu verschiedenen aktuellen Geschäften des Gemeinderats; etwa über die anstehende Renovation und den Umbau der Kirche Starrkirch-Wil. Einerseits seien Arbeiten an der Aussenhülle, etwa die Erneuerung des Blechdachs beim Kirchturm notwen­dig. Aber auch im Innenbereich sollen mit dem Ersatz der Kirchenbänke durch eine neue Bestuhlung flexiblere Benützungsmöglich­keiten entstehen.

Dazu müsse auch die Heizung erneuert werden. Der Gemeinderat wird die gesamte Kreditvorlage, «die wohl Nettokosten im Umfang von rund 500’000 Franken be­inhalten» werde, an der nächsten Gemeinderatssitzung behandeln und dann dem Souverän an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung vorlegen. Vorgesehen ist deren Durchführung vorläufig für den Montag, 12. September 2022. Noch offen ist, ob alle diese Arbeiten in einem Zug realisiert oder etappiert ausgeführt werden.

Wird ersetzt: Kirschbaum nach Sturm gefällt

Bachofner gab zudem bekannt, dass der grosse Kirschbaum neben der Kirche während eines Gewitters letzte Woche massiv beschädigt wurde und in der Zwischenzeit aus Sicher­heitsgründen vollständig habe gefällt werden müssen. «Da es sich um einen geschützten Einzelbaum gehandelt hat wird die Gemeinde an gleicher Stelle einen neuen Baum setzen lassen», steht in der Mitteilung.

Zum Schluss wies der Gemeindepräsident auf zwei kommende Ge­meindeanlässe hin: am 1. und 2. Juli 2022 findet das Beizlifest der Dorfvereine statt; am 31. Juli 2022 werde zudem «wieder einmal» die Bundesfeier durchgeführt.