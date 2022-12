Starrkirch-Wil Die Gemeinde saniert Baumgartenstrasse und rechnet mit einem Gewinn im Budget 2023 Die Gemeindeversammlung in Starrkrich-Wil vom Montagabend hat beschlossen, die Baumgartenstrasse zu sanieren und das Budget 2023 gutgeheissen. Es wird mit einem positiven Ergebnis von 92'400 Franken gerechnet.

Starrkirch-Wil rechnet im Budget 2023 mit einem Plus von 92'400 Franken. Bruno Kissling

Die Baumgartenstrasse in Starrkirch-Wil wird saniert. Das beschlossen die 23 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Montagabend einstimmig. Die Bauarbeiten beginnen im nächsten Frühling und sollen rund drei Monate dauern. Währenddessen werden Anwohner nur zu Fuss zu ihren Grundstücken gelangen können. Beim Platz im Bereich der Dorfstrasse 1 stehen aber Ersatzparkplätze zur Verfügung.

Der Investitionskredit für die Sanierung beläuft sich auf 322'000 Franken. Darin enthalten ist ein pauschaler Teuerungszuschlag für Materialkosten von 25'000 Franken. Auf Private kommen Anschlusskosten von insgesamt 14'000 Franken zu.

Die Gemeindeversammlung hiess auch das Budget 2023 von Starrkirch-Wil gut. Darin rechnet der Gemeinderat mit einem positiven Ergebnis von 92'400 Franken. Dabei will die Gemeinde Nettoinvestitionen von mehr als 700'000 Franken tätigen.

Neben der Sanierung der Baumgartenstrasse gehören auch jene der Bumelochstrasse zu den grössten Posten sowie die Sanierung der Wasserleitung Obere Kohliweid. Sie sei die Schlagader von Starrkirch-Wils Wasserversorgung und stamme noch aus dem Jahr 1936, bemerkte Gemeindepräsident Christian Bachofner.