Starrkirch-Wil Die Buslinie 509 verkehrt wieder bis Dulliken – wegen der Zusammenlegung zweier Haltestellen nimmt der Gemeinderat vorerst Mehrkosten in Kauf Kürzlich beschloss der Gemeinderat, den Busbetrieben BOGG vorläufig die Mehrkosten einer Schlaufanfahrt zur Hälfte zu vergüten. Dem Kanton wird derweil beantragt, den Auftrag für den öffentlichen Verkehr anzupassen.

Die Gemeindeverwaltung beim Schulhaus in Starrkirch-Wil. Bruno Kissling

Mit der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse Lehmgrube in Dulliken fährt die bestehende Buslinie 509 wieder bis nach Dulliken. Während der Bauarbeiten endete die Buslinie in Starrkirch-Wil, um wieder Richtung Bahnhof und Bornfeld Olten zurückzufahren.

Im Mai 2021 wurde die Bushaltestelle Richtung Olten an der unteren Schulstrasse aufgehoben und die Bushalte auf eine einzige Haltestelle beschränkt, hält der Gemeinderat von Starrkirch in einer Mitteilung fest.

Die Zusammenlegung der Haltestellen für beide Fahrtrichtungen auf einen Standort widerspreche aber der Bestellung des Solothurner Amts für Verkehr und Tiefbau (AVT) für den öffentlichen Verkehr. Für die zusätzliche Schlaufenfahrt entstünden dem Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu jährliche Mehrkosten durch Mehrkilometer. Diese Kosten werden auf 12'000 Franken beziffert.

«Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass sich die Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil an den Mehr­kosten der Schlaufenfahrt beteiligt, und zwar im Umfang der Hälfte der Mehrkosten.» Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Starrkirch-Wil sei befristet auf zwei Jahre (2023 und 2024). Gleichzeitig beantrage der Rat dem AVT, die Schlaufenfahrt so bald wie möglich in die Be­stellung des Kantons beim Busbetrieb aufzunehmen. (otr)