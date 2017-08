Hohe Lebensqualität

«Wie gerne wohnen Sie in der Gemeinde Erlinsbach?» – auf diese Frage antworteten die solothurnischen Erlinsbacher noch leicht häufiger mit «sehr gerne». Grundsätzlich ist die Bevölkerung aber in beiden Gemeinden sehr zufrieden mit der Lebenssituation (3,7 auf einer Skala von 1 bis 4). Je älter eine Person ist und je länger sie in der Gemeinde wohnt, desto höher die Bewertung. Leichte Unterschiede gibt es auch bei der Beurteilung der Gemeindeangebote: In Erlinsbach AG herrscht nach der Schliessung der Poststelle noch am ehesten über die Postagentur Unzufriedenheit, wohingegen Erlinsbach SO seine Poststelle sehr schätzt. Steigerungspotenzial sieht man hier im Bereich Freizeitangebote für Jugendliche, obwohl das den Bewohnern weniger wichtig ist, als etwa medizinische Versorgung oder Einkaufsmöglichkeiten. Dies gilt umso mehr für die Gruppe der über 65-Jährigen. Wohnlage, ÖV-Angebot und Natur werden in beiden Gemeinden sehr positiv und auch als sehr wertvoll wahrgenommen.

Freundlichere Solothurner

Die Befragten sollten auch die Arbeit ihrer Gemeindeverwaltung beurteilen, auf einer Skala von 1 bis 7. Laut ipm.swiss gilt ein Wert über 5 als gut. Die Solothurner geben ihrer Verwaltung eine Note von 5,4, die Aargauer Verwaltung bekommt von ihren Einwohnern eine 5,2. Die Verwaltung in Erlinsbach SO erzielte in allen Bereichen einen höheren Wert. Am grössten ist der Unterschied bei der Freundlichkeit der Verwaltungsangestellten. (SO: 5,6/AG: 5,2). Interessant auch, dass die Bewohner von Erlinsbach SO glücklicher mit den Öffnungszeiten der Verwaltung sind, obwohl nur Erlinsbach AG am Samstag zusätzliche Schalterstunden anbietet. Die Bevölkerung von Erlinsbach SO sucht etwas häufiger den Draht zur Gemeindeverwaltung, wobei die Mehrheit in beiden Gemeinden höchstens zwei Mal pro Jahr in Kontakt mit der Verwaltung kommt. In Erlinsbach SO erfolgt dieser Kontakt im Vergleich zu den Aargauer Nachbarn eher auf elektronischem Weg. Am häufigsten geht es jeweils um Bauvorhaben oder Steuerangelegenheiten.