Im Juli 1977 versuchten Aktivisten, die Zufahrt zum Kernkraftwerk Gösgen zu besetzen. Ihnen gegenüber stand ein Polizeiaufgebot mit fast 1000 Mann, ausgerüstet mit Tränengas, Schlagstöcken und Gummischrot und unterstützt von Schützenpanzern und Helikoptern. Es war ein bis dahin einzigartiges Sicherheitsdispositiv an einer Kundgebung in der Schweiz. Das Aufeinandertreffen von Polizei und Demonstranten endete fast in einer Katastrophe. Im kollektiven Gedächtnis sind die Anti-AKW-Demonstrationen noch präsent, ebenso in den Erinnerungen der Teilnehmer von damals.

Die Bewahrung der Schöpfung

«Bei der ersten Demonstration fehlt mir als 15-Jährigem noch die richtige Ausrede, damit ich die Erlaubnis erhielt», sagt John Steggerda. Am 2. Juli 1977, als die AKW-Gegner zu einem neuen Anlauf ansetzten, war dann auch er dabei und marschierte von der Oltner Friedenskirche in Richtung Kraftwerk. Trotz seiner Jugendlichkeit fürchtete Steggerda damals um seine Zukunft und die einer ganzen Generation. «Erstmals machte ich mir Gedanken darüber, dass etwas geschaffen wird, was uns über viele Generationen belasten wird», sagt Steggerda rückblickend. «Ich wollte nicht, dass meine Zukunft und die meiner Kinder so stark mit atomarem Müll belastet wird.» Sogar in der kirchlich geprägten Jugendarbeit in Trimbach, wo Steggerda aktiv war, wurde Atomenergie zum Thema. Schliesslich ging es um nichts Geringeres als die Bewahrung der Schöpfung.