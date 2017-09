In Neonfarben leuchtende Bahnen, jubelnde Kinder, von Zuckerwatte verklebte Hände – es ist Chilbizeit. Doch nicht überall kann man sich für das Volksfest begeistern: Im Niederamt scheint sich die Chilbi an wenig Beliebtheit zu erfreuen, denn zwischen Olten und Aarau findet sie fast nirgends statt. Sind die Niederämter Chilbi-Muffel?

Nein, findet Beat Probst, Lostorfer Gemeinderat Ressort Sport, Bildung und Kultur. Denn: «Im gleichen Zeitraum findet unser Beizlifest statt und drei Wochen später der eintägige Dorfmäret», so Probst. «Wenn wir diese zwei Anlässe zusammenlegen würden, hätten wir beinahe so etwas wie eine Chilbi», fügt er an.

Es sei also keineswegs so, dass die Lostorfer keine Volksfeste wollen, lediglich das Konzept sehe etwas anders aus als an einer Chilbi. Wie an jeder Chilbi seien auch am Lostorfer Beizlifest lokale Vereine mit Stände präsent, an denen sich die Besucher verköstigen – es fehlen nur die Bahnen.

Doch trotz Feierlaune an Festen wie dem Dorfmäret oder dem Beizlifest sei eine richtige Chilbi in Lostorf nie ein Thema gewesen, so Beat Probst: «Weder im Gespräch mit Bewohnern noch in einem behördlichen oder politischem Gremium. Es scheint kein oder zumindest kein grosses Bedürfnis zu sein.»

Trimbacher Chilbi abgeschafft

Anders als in Lostorf war die Chilbi in Trimbach früher ein grosses Thema: Seit 1776 gab es in Trimbach eine Chilbi. Früher als richtiges Volksfest, später als Chilbi, wie man sie heute kennt.