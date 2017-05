Geht man in Starrkirch-Wil beim Schulhaus die Treppe hoch, über den Schulhausplatz und zwischen spielenden Kindern hindurch, gelangt man zu einem schmalen Weg. Dieser führt über die Hauptstrasse, am Waldfestplatz vorbei zum Waldweiher. Alles sieht ganz idyllisch und natürlich aus, doch dieser Weiher hat eine aussergewöhnliche Geschichte. Er wurde in seiner heutigen Form vor nunmehr 50 Jahren auf Initiative der damaligen Lehrer und mithilfe der Schüler angelegt.

Daniel Thommen, heute Gemeindepräsident von Starrkirch-Wil, erinnert sich noch gut daran: «Ich war damals in der zweiten Klasse, als wir mit der Schule hierher gekommen sind, um das Gebiet des zukünftigen Weihers zu reinigen. Dabei haben wir allerhand gefunden: Veloräder, Schuhe, Autopneus und vieles mehr. Weil bereits ein Rinnsal durch dieses Gebiet führte, das bei starkem Regen jeweils ein Stück weit zurückstaute, war alles schlammig und wir Kinder dementsprechend dreckig, als wir nach Hause gingen.»

Müllhalde staute das Wasser

Das Wasser staute sich im Bereich des heutigen Weihers vor allem, weil wenige Meter weiter unten die Müllhalde des Dorfes war. Dort lud Bruno Prina, ein lokaler Bauunternehmer, jeweils den eingesammelten Kehricht ab. Thommen weiss: «Samstags fuhr er mit mehreren Helfern durch das Dorf und leerte den Inhalt der mit Zeitungspapier ausgeschlagenen Ochsner-Kübeln auf seinen Scania-Vabis-Lastwagen. Obwohl der Abfall in der Deponie von Zeit zu Zeit angezündet worden ist, wurde der Berg immer grösser. Deshalb und weil der Boden durch das Befahren mit dem Lastwagen verdichtet wurde, staute sich immer mehr Wasser.»

Es entstand ein kleiner Weiher, der je nach Regenfällen seine Grösse veränderte und im Sommer meist ganz austrocknete. So kam es, dass teilweise Bäume im Wasser standen. Die Bürgergemeinde, welcher dieses Waldstück gehörte, wollte das nicht weiter dulden. Gleichzeitig setzte sich die Lehrerschaft, allen voran Werner Schenk, für die Erhaltung des Weihers ein. Das führte dazu, dass das Geschäft im Januar 1966 der Schulkommission übertragen wurde.