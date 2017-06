Rohr sieht finanziell wieder besseren Zeiten entgegen. Das konnte Gemeindepräsident André Wyss am Montag an der Gemeindeversammlung im ehemaligen Schulhaus verkünden. Mit einem Ertragsüberschuss von rund 24 000 Franken und mit der Aussicht auf steigende Beiträge aus dem Finanzausgleich rückt die Schuldenfreiheit wieder in Sichtweite.

Bevor die acht anwesenden Stimmberechtigten die Rechnung 2016 genehmigten, wurde ihnen diese von Wyss in angenehmer, klar verständlicher Manier präsentiert. Den positiven Rechnungsabschluss begründete er mit verschiedenen Posten. Zum Beispiel mit dem Verkauf des Feuerwehrautos, welcher der Gemeinde 4000 Franken eingebracht hat. Auch fielen die Beiträge an die Schulen, sei es die Kreis-, Volks-, Musik- oder Sonderschule, tiefer als budgetiert aus. Diese Kosten sind jeweils schwierig abzuschätzen, da nicht bekannt ist, wie viele Kinder diese Schulen besuchen werden. Zudem hat die Steuererhöhung, die auf das Jahr 2016 in Kraft trat, Früchte getragen.