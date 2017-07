Drei Buben jonglieren, daneben spielen zwei Mädchen Frisbee, andere balancieren auf Rollen. Einen Stock tiefer klettern einige Erstklässler über Hindernisse und lesen dabei laut Wörter ab Zetteln vor, die auf den Hindernissen liegen. Diese und noch viele weitere solcher Szenen waren gestern an der Primarschule in Starrkirch-Wil zu beobachten. Die Schule ist seit Ende 2015 mit dem Label so.fit ausgezeichnet.

Dieses Label wird durch die kantonale Sportfachstelle und das Volksschulamt vergeben. Es zeichnet Schulen aus, die sich als besonders bewegungsfreundlich erwiesen haben. Dazu gehören Sportlager, wie beispielsweise das Skilager, oder ein qualitativ hochwertiger Turnunterricht. Aber auch der freiwillige Schulsport, der in Starrkirch-Wil von der Stadt Olten angeboten wird, und die bewegten Pausen sind ein wichtiger Bestandteil.

Ankli legt bewegte Pause ein

Bei seinem Besuch in Starrkirch-Wil machte Landammann Remo Ankli selbst mit bei einer solchen bewegten Pause. Nach einer Sequenz ruhiger Arbeit, die Schüler waren am Lesen, wurden die Dritt- und Viertklässler von ihrer Lehrerin Stefanie Sutter unterbrochen und erhielten folgende Aufgabe: Sie sollten zu zweit zwei Stifte zwischen den Zeigefingern einklemmen. Dann bewegt sich einer der beiden und sein Partner muss so folgen, dass die Stifte nicht zu Boden fallen. Die Schüler machten sich sogleich daran, die Aktivität auszuprobieren.