Schönenwerd Zu wenig Unterstützende: Petition für mehr Sicherheit beim Fussgängerstreifen in der Schmiedengasse ist gescheitert Die Petition forderte mehr Sicherheit für Kindergarten- und Primarschulkinder. Unterzeichnet wurde sie jedoch nur von 40 statt von 100 nötigen Personen.

Zu viel Verkehr beim Fussgängerstreifen an der Schmiedengasse in Schönenwerd. Trotzdem scheiterte die Petition für einen Lotsendienst. Bruno Kissling

Zu Beginn sah die Idee vielversprechend aus: Gerademal einen Tag nach der Lancierung einer Petition waren bereits 32 von 100 nötigen Unterschriften gesammelt. Die Forderung: ein Lotsendienst am Fussgängerstreifen an der Schmiedengasse in Schönenwerd.

Für Kindergarten- und Primarschulkinder sollte damit die Sicherheit auf dem Schulweg verbessert werden.

Nach Ablauf der einmonatigen Frist zeigt sich nun ein anderes Bild: Nur acht weitere, also insgesamt 40 Personen unterstützten mit ihrer Stimme das Vorhaben – die Petition ist gescheitert.

Es gebe aus der Sicht der Initiantin, die anonym bleiben will, an betreffender Stelle zu viele Eltern-Taxis, rücksichtslose Oberstufenschulkinder mit ihren Velos und Töfflis und zu schnell fahrende Autolenkende. Deshalb lancierte sie die Petition im Januar, inklusive vier Lösungsvorschläge zur Verkehrsreduktion.

Das grosse Verkehrsaufkommen sei schon lange bekannt, erklärte die Petitionärin damals gegenüber dieser Zeitung. Auch Schönenwerds Gemeindepräsidentin, Charlotte Shah-Wuillemin, bestätigte auf Anfrage die prekäre Situation vor Ort. Die Gemeinde hat zuletzt mit den Eltern Kontakt aufgenommen. Offen ist, ob und in welcher Form nun die Gemeinde in dieser Sache von sich aus aktiv wird.