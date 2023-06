Schönenwerd Referat zu Ballys Weg in die Krise: «Spannungen, Animositäten und Fehlentscheide» Der Historiker Thomas Urban analysiert für Interessierte den Niedergang der einstigen Weltfirma.

Interessierte haben am Montag Gelegenheit, mehr zur Geschichte von Bally zu erfahren. Bild: Sandra Ardizzone/Archiv

«Es war ein Schock erster Güte, als 1976 plötzlich feststand, dass ein praktisch unbekannter junger Finanzinvestor offensichtlich die Bally-Aktienmehrheit ergattert hatte, und zwar unter aktiver Mithilfe von mehreren Bally-Kaderleuten. Sein Name: Werner K. Rey.» So leitet die Stiftung Ballyana eine Mitteilung zu einem Referat ein, das kommenden Montag stattfindet. Weiter heisst es: «Wie konnte es so weit kommen?»

Erstmals analysierte vor einigen Jahren die frühere Ballyana-Stiftungsrätin Pernille Valentin den Weg zum Verlust der Selbstständigkeit und ortete ein ganzes Bündel von Gründen für die schweren Führungskrisen im Konzern.

Vor kurzem hat der deutscher Historiker Thomas Urban im Rahmen seiner Habilitationsschrift an der Uni Leipzig tiefer gebohrt und ein ebenso detailreiches wie spannendes und wenig schmeichelhaftes Bild der komplizierten Bally-Leitungsgremien gezeichnet, in denen es «mannigfaltige Spannungen, Animositäten, Doppelspurigkeiten und Fehlentscheide gab». Nun teilt Thomas Urban seine vielfältigen Erkenntnisse. (otr)