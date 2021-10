Schönenwerd Ortsplanung: Forderung nach Sorgfalt und Angebot zur Hilfe Der Verkehrs-Club Schweiz bemängelt mehrere Punkte in der Ortsplanungsrevision von Schönenwerd – und bietet gleichzeitig sein Wissen an.

Öffentliche Auflage bald abgeschlossen: In Schönenwerd gingen mehrere Einsprachen zur Ortsplanungsrevision ein. Bruno Kissling

«Einige Punkte benötigen eine Anpassung», schreibt der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) in einer Mitteilung zur Schönenwerder Ortsplanungsrevision. Dazu gehörten der Langsamverkehr und eine sorgfältige Raumplanung.

Die Sektion Solothurn zeigt sich erfreut darüber, dass sich die Gemeinde diverse Gedanken zu einem sorgfältigen Umgang mit der Energie gemacht habe. Doch müssten neue Bauten zwingend an bestehende Anlagen mit erneuerbarer Energie und an die Fernwärmenetze angeschlossen werden. Auch im Bereich Mobilität gebe es Verbesserungspotenzial. Ein Beispiel sei der geplante Rad- und Gehweg beim Breitenacker.

Der VCS fordert, dass dieser aufgrund der grossen Steigung eine Breite von mindestens 3,5 Metern aufweisen müsse. Aus den Unterlagen der Gemeinde sei nicht ersichtlich, wieso auf diesen Ausbau verzichtet worden sei. Vorstandsmitglied Christof Schauwecker kritisiert den Verzicht:

«Dieser Weg würde den Velofahrenden ermöglichen, die stark belasteten Knoten an der Oltnerstrasse zu umfahren. Darum braucht es diesen Ausbau.»

Auf Anfrage erklärt Schauwecker: «Es geht dem VCS mit solchen Einsprachen nicht um das Generieren von Konflikten.» Vielmehr sollen solche in der Zukunft vermieden werden. Darum hat sich der VCS vor gut einem Jahr vorgenommen, sich neben grösseren Gemeinden auch in ländlicheren und kleinen Dörfern an der Ortsplanung zu beteiligen. «Dazu warten wir jeweils den Prüfungsbericht des Kantons ab.» Dieser leiste gute Arbeit und ab diesem Zeitpunkt hätten die Projekte die nötige Reife. Schauwecker sagt: «Weil die Ortsplanungen auf eine grosse Zeitspanne angelegt sind, lohnt es sich, die Ergebnisse genau zu studieren.»



Der VCS verfolgt das Ziel, den Verkehr so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mitgemeint sind Umweltanliegen und Tierschutz. Gefragt, wie sich der VCS ein Bild von jeder Gemeinde verschaffe, verweist Schauwecker auf die Vorprüfung durch den Kanton. Und:

«Wir sind froh, wenn Direktbetroffene aus den Gemeinden mit uns Kontakt aufnehmen.»

Schliesslich erhoffe sich der Verband mit der Arbeit eine konstruktive Zusammenarbeit. «Wir möchten unsere Erfahrungen mit den Gemeinden teilen.» Dies stelle gerade für kleinere Gemeinden einen Vorteil dar. «Dabei gehen wir gezielt auf Punkte ein, die uns verbesserungswürdig erscheinen.»

Verpasste Chancen für einen Naturgewinn

Der VCS hofft, dass die Gemeinden auf die Vorschläge eingehen. «Wir sind offen für Diskussionen und Gespräche», sagt Schauwecker. Der VCS erkennt neben dem erwähnten Veloweg weitere Mängel. Die fehlende Ausscheidung eines konkreten Gewässerraum-Korridors. Damit ist eine künftige Offenlegung des Fridbachs gemeint: «Diese Möglichkeit muss unbedingt ergriffen werden, da der Bach ausserhalb der Bauzone über 300 Meter offengelegt werden könnte.» Es gehe dabei um einen Gewinn für Natur und Menschen. Auch beim Waldabstand gebe es noch Verbesserungsbedarf.

Nach Ansicht des VCS sollte zudem der unterbrochene Wildtierkorridor «Eppenberg-Wöschnau» mit dieser Revision geschlossen werden. Hinzu kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen an besonders bekannten Wildunfallstrecken. Diese seien im Rahmen der Ortsplanung zu prüfen. Damit könne die Kollisionswahrscheinlichkeit mit Wildtieren herabgesetzt und so die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden verbessert werden.

Private nicht zum Bau von Parkplätzen zwingen

Weiter würden im Zonenreglement Vorgaben und Möglichkeiten für Wohnüberbauungen mit einer reduzierten Parkplatzzahl für Motorfahrzeuge fehlen. Hier führt der VCS ausserkantonale Beispiele an:

«Was in der Agglomeration von Bern oder nahe Biel möglich ist, kann auch in Schönenwerd Schule machen.»

Unzählige Private würden auch heutzutage noch zur Parkplatzerstellung gezwungen, auch wenn sie keinen Bedarf hätten. «Immer mehr junge Menschen besitzen kein eigenes Auto mehr, und die Mobilität der Zukunft ist im Wandel.»

Die Aufgabe der Ortsplanungsrevision bestehe darin, künftige Entwicklungen und deren Richtung aufzuzeigen. «Darum sind Vorgaben und Möglichkeiten für Wohnüberbauungen mit einer reduzierten Anzahl Parkfeldern für Motorfahrzeuge klar notwendig», so der VCS.

Das sich ein Verband meldet ist neu für Gemeinde

Gemeindepräsident Peter Hodel

Gemeindepräsident Peter Hodel sagt auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung: «Im Detail kenne ich die Einsprachen vom VCS noch nicht.» Es seien auch andere Einsprachen eingegangen. Generell habe man damit gerechnet:

«Einsprachen gehören bei einem solchen Verfahren dazu und sind ein gutes Zeichen.»

Diese Reaktionen würden bedeuten, dass sich die Leute mit dem Thema auseinandersetzten. Neu sei für ihn, dass ein Verband seine Bedenken anmelde: «Das habe ich nicht erwartet.» Noch bis Ende Monat liegt der Prüfungsbericht auf. Die zuständige Arbeitsgruppe werde anschliessend alle Anliegen behandeln und beantworten. Danach würden Verhandlungen und ein Austausch stattfinden, wo das angezeigt sei. Hodel ergänzt: «Ich habe mich noch nie einem Gespräch verweigert.» Wenn alle Anträge bereinigt sind und – nach Absprache mit dem Kanton – keine zweite Auflage nötig wird, verabschiedet der Gemeinderat die Ortsplanungsrevision zuhanden des Regierungsrats. «Wann das ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest», sagt Hodel.