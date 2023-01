Schönenwerd Nach zwei Jahren meldet sich die Theatergruppe Goldni Aehri zurück – unter neu formiertem Vorstand Gespielt wird ein Stück von Janine Berger: Die Theatergruppe Goldni Aehri präsentiert dieses Jahr wieder Aktivitäten auf der Bühne. Den Anfang macht ein Programm, bei dem Beat Wernli Regie führte.

Die Darstellenden der Theatergruppe Goldni Aehri freuen sich, nach dreijährigem Unterbruch wieder auf der Bühne zu stehen und spielen zu dürfen. zvg

«Jesses Gott, was hesch jetzt scho wieder gmacht?» – «Nüüt, ich han nur welle s Wasser i de Mikrowelle warm mache und puff, hetts klöpft, gfunkt und mir eis putzt.» Mit diesen Worten startet die Theatergruppe Goldni Aehri aus Schönenwerd die Saison 2023. «Der Schwank in drei Akten von Janine Berger handelt von einer steinreichen, einsamen Dame: Frau von Drachenberg (Ursula Hälg)», heisst es in einer Mitteilung. Diese sei überzeugt, dass Geld die Welt regiert.

Die Theatergruppe freut sich, nach zweijähriger Pause wieder ihr Können unter Beweis zu stellen und «einen lustigen Abend im schönen Casinosaal» in Schönenwerd anzubieten. Die Regie führt Beat Wernli zum ersten Mal alleine. «Mit seiner langjährigen Regiekooperation ist es für ihn aber keine neue Aufgabe», heisst es.

Aus der Vorschau auf das Stück geht hervor, dass menschliche Eigenschaften wie Arroganz, Hochnäsigkeit und intrigantes Verhalten Teil der Geschichte sind. Von schief hängendem Segen zwischen Freundinnen, Beschimpfungen und Unzufriedenheit ist weiter die Rede. Und schliesslich von einer «günstigen Gelegenheit», die dazu verführt, um «mit Hilfe der Hausärztin kurz durchatmen zu können». Interessierte dürfen also gespannt sein auf diesen Abend.

Nach dem Verlust von zwei Mitgliedern habe sich der Vorstand 2022 neuformiert. Dieser «setzt sich zum Ziel, weiterhin Theaterabende im unterhaltenden Stil fortzuführen». Die Aufführungen finden am Freitag, 20. Januar, Samstag, 21. Januar, Freitag, 27. Januar, und am Samstag, 28. Januar, jeweils um 20 Uhr statt. (otr)