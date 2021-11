Schönenwerd Adventsmarkt mit Hygienekonzept: «Sternenzauber» findet wieder statt Bei der Stiftskirche wird heuer wieder Besinnlichkeit zelebriert - wenn auch unter Auflagen und mit Corona-Sicherheitskonzept.

Blick in den Kreuzgang: dieses Jahr findet der Adventsmarkt «Sternenzauber» in Schönenwerd wieder statt. zvg

Am Samstag, 27. November, von 13.30 bis 19.30 Uhr findet nach einem Jahr Pause der traditionelle Adventsmarkt Sternenzauber im Kreuzgang der Stiftskirche in Schönenwerd wieder statt. Ein Durchführungsgesuch wurde unter der Auflage bewilligt, dass ein Corona-Schutzkonzept umgesetzt werden müsse, wie es in einer Mitteilung des OKs heisst. Der erwartete Mehraufwand dafür werde aber in Kauf genommen.

«Liebevoll dekorierte und kunterbunte Stände werden auf die Besucherinnen und Besucher warten.» Es gibt Verpflegung und auf die Kinder warten erzählte Geschichten und der Samichlaus. Zum Abschluss um 19.30 Uhr wird mit weihnachtlicher Musik in der Stiftskirche die Adventszeit begrüsst. (mgt/otr)