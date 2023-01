«Schlimme Gewissheit» Tragische Wende nach dem Feuer im «Löwen» Erlinsbach: tote Person gefunden – aktuell läuft kein Strafverfahren Am Montag behielt die Polizei die Information über eine aufgefundene tote Person noch zurück. Die Rede war von einer unauffindbaren Person. Am Dienstag ist nun klar: Eine Person ist gestorben. Die Abklärungen zur Brand- und Todesursache sind am Laufen.

Nach dem Brand vom vergangenen Wochenende wird der Gasthof Restaurant Löwen in Erlinsbach SO abgerissen. Sandra Ardizzone

Der Brand im ehemaligen Restaurant «Löwen» in Erlinsbach am Wochenende sorgte über die Region hinaus für Schlagzeilen und nimmt nun eine tragische Wende: Drei Personen wurden zunächst vermisst, zwei konnten bis am Montag aufgefunden werden. Eine dritte Person galt aber weiterhin als vermisst. Die Polizei konnte diese vorläufig nicht erreichen und kannte ihren Standort nicht.

Jetzt steht aber fest: Am Montagnachmittag fanden und bargen die Ermittler in der Brandruine eine tote Person. Das teilte die Kantonspolizei Solothurn am Dienstagmorgen mit. Weil der Fund in der Brandruine zuerst verifiziert werden musste und weil die Polizei vorgängig die Angehörigen des Opfers zu informieren hatte, behielt sie die Information am Montagabend vorderhand zurück.

Am Dienstagmorgen bestätigt Bruno Gribi, Mediensprecher der Solothurner Kantonspolizei, auf Anfrage diesen Ablauf. Zur Todesursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Abklärungen zur Identität der aufgefundenen Person erfolgten nun durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Solothurn, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin.

Auf die Frage, in welche Richtungen nach dem Brand, der das denkmalgeschützte Gebäude weitgehend zerstörte, ermittelt werde, sagt Gribi: «Wir stellen keinerlei Spekulationen an.» Auch zum Fundort in der Brandruine oder zum Geschlecht der gefundenen Person werden keine Angaben gemacht. Gribi stellt von Seiten der Polizei eine Kommunikation zur Brandursache in Aussicht, «aber das kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen». Alles andere obliege nun der Staatsanwaltschaft.

Aktuell kein Strafverfahren

Ob es sich bei der aufgefundenen Person um jene handelt, die an dieser Adresse wohnhaft war oder nicht, wird weder bestätigt noch dementiert. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hält in einer schriftlichen Stellungnahme fest: «Die Identifikation der verstorbenen Person ist noch nicht erfolgt – entsprechend können diesbezüglich derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.» Auch zu den geplanten Handlungen seitens der Staatsanwaltschaft könnten zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben gemacht werden. Und: «Was gesagt werden kann ist, dass derzeit kein Strafverfahren geführt wird.»

Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin Erlinsbach SO. Patrick Lüthy

Die Präsidentin der Einwohnergemeinde, Madeleine Neumann, sagt auf Anfrage am Telefon: «Wir haben keine Informationen zu den Ermittlungen. Wir sind alle sehr betroffen von der schlimmen Gewissheit.» Im Verlauf vom Montag habe man immer mehr mit dieser Tatsache rechnen müssen, bis diese dann durch den Fund bestätigt wurde. Neumann fügt hinzu: «Auch für die Einsatzkräfte ist das nicht einfach. Sie waren alle sehr gefordert.»

Die Goda Immobilien AG, die für die Verwaltung des Gebäudes zuständig ist, war am Dienstagvormittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.