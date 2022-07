Runder Geburtstag Handarbeit und Rätsel lösen mit 100 Jahren – Nelly Moser-Lang strickt noch immer auswendig Pullover Im Tertianum Oasis in Trimbach wurde gestern Geburtstag gefeiert. Nelly Moser-Lang, aufgewachsen im Baselbiet, verbrachte einen grossen Teil ihres Lebens in Olten.

Nelly Moser-Lang nimmt zu ihrem 100. Geburtstag einen Blumenstrauss von Regierungsrätin Susanne Schaffner entgegen. Der Standesweibel Fritz Unternährer sowie die Familie der Jubilarin waren ebenfalls anwesend. Bruno Kissling

Am 28. Juli 1922 erblickte Nelly Moser-Lang das Licht der Welt. Gestern feierte sie ihren 100. Geburtstag. Regierungsrätin Susanne Schaffner und der Gemeindepräsident von Trimbach, Martin Bühler haben ihr persönlich gratuliert.

Aufgewachsen ist sie im Baselbiet, erst in Zeglingen, später in Tecknau. Zusammen mit ihrer Schwester, die letztes Jahr im hohen Alter von 103 Jahren verstarb. Während des zweiten Weltkrieges leistete sie im Alter von rund 20 Jahren Frauenhilfsdienst. Sie arbeitete dabei in einer Soldatenstube, einem Aufenthaltsraum mit Zwischenverpflegung für die Männer im Dienst.

Eigenes Atelier im Wohnhaus

Nach Olten kam die gelernte Damenschneiderin durch die Heirat mit ihrem Ehemann, der ebenfalls als Schneider arbeitete. Er hatte eine Stelle im Verkaufsladen der Firma Kleider Frey in Olten. Nelly Moser betrieb ein Atelier im Wohnhaus der Mosers. Dort gab sie auch Nähkurse. Ihr Atelier und die Handarbeit waren ihre grosse Leidenschaft. Noch heute strickt sie auswendig Pullover.

Sie zog in Olten drei Kinder auf, Doris, René und Markus. Sie sei ihrer Zeit voraus gewesen, habe ein zielstrebiges Wesen und sei nie ängstlich gewesen, erzählt ihre Tochter, Doris Rimer. «Sie hat sich nie gelangweilt, das ist noch heute so.» Sie wisse sich nach wie vor immer zu beschäftigen. Nebst dem Stricken löst sie gerne Rätsel, freut sich über Besuch und schaut fern.

Bis im Alter von 96 Jahren schmiss sie ihren Haushalt und macht die Besorgungen selbstständig. Nun verbringt Nelly Moser ihren Lebensabend im Tertianum Oasis in Trimbach.