30 Jahre Neues Ressort «Raum und Mobilität» beim Regionalverein Olten Gösgen Gäu: «Freiwillige Arbeit kommt bei solchen Fachthemen an ihre Grenzen» Der Vorstand des Vereins beriet sich oberhalb von Wisen über seine Zukunftspläne. Das freiwillige Engagement des Vorstands in Bezug auf Raumplanung stösst an seine Grenzen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens wurde dennoch «im bescheidenem Rahmen» gefeiert.

Der Vorstand des Regionalvereins Olten Gösgen Gäu traf sich anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins in der Hupp Lodge ob Wisen. zvg

Am Fusse des Wisenbergs traf sich kürzlich der Vorstand des Regionalvereins Olten Gösgen Gäu (OGG), um eine Standortbestimmung vorzunehmen. In der Hupp Lodge oberhalb von Wisen verschaffte er sich einen Eindruck von der Lage, «insbesondere mit Blick auf die Aktivitäten und die Organisation des 33 Gemeinden umfassenden Regionalvereins», wie es in einer Mitteilung des Vereins heisst.

«Wir wollen es nicht übertreiben»

Auf die Frage, ob der 30. Geburtstag des Vereins auch gefeiert wurde, antwortet Thomas Marbet, Stadtpräsident von Olten: «Wir haben vor allem gearbeitet.» Gefestet wurde laut ihm im «bescheidenen Rahmen». Für das Dessert organisierte Marbet, der auch Präsident des Vereins ist, eigens einen Kuchen mit 30 Kerzen. Zudem wurde am am Abend Bier ausgeschenkt. Aus dem Ruder lief aber nichts: «Wir wollen es nicht übertreiben, weil wir mit unseren Mitteln verantwortungsvoll umgehen müssen», so Thomas Marbet.

30 Kerzen auf dem Kuchen für den 30-jährigen Verein, serviert durch den Präsidenten Thomas Marbet. zvg

Neues Ressort «Raum und Mobilität»

Im Zuge der Retraite, also dem Rückzug der Vorstandsmitglieder um ein Thema vertieft zu behandeln, schuf die Versammlung das neue Ressort «Raum und Mobilität». In erster Linie soll dies sich mit raumplanerischen Themen befassen. Der Regionalverein OGG beschäftigte sich in der Vergangenheit etwa mit dem Projekt Raum und Mobilität Niederamt.

Laut Thomas Marbet sind bis anhin die Vorstandsmitglieder selbst für die Mitwirkung an solchen Projekten zuständig. Doch dafür brauche es viel Zeit und Know-how. «Die freiwillige Arbeit kommt bei solchen Fachthemen an ihre Grenzen», so Marbet. Aus diesem Grund entschloss sich der Vorstand, sich mit einem professionalisierten Ressort zu verstärken.

Der geschäftsführende Ausschuss wird zum neuen Ressort Anfang April ein erstes Treffen abhalten. Dabei werden unter anderem die Finanzierung und die Zuständigkeiten geklärt.