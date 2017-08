Kultur wird an der diesjährigen Verleihung des Preis Pro Wartenfels grossgeschrieben. Es ist dies bereits das 19. Mal, dass die Auszeichnung auf Schloss Wartenfels an herausragende Persönlichkeiten in der Region Olten-Gösgen-Gäu vergeben wird. Die vier Preisträgerinnen und Preisträger, die am 18. August geehrt werden, sind Künstler, Musiker und Kulturvermittler. Sie haben sich in den Augen des Stiftungsrates von Schloss Wartenfels um die Region Olten-Gösgen-Gäu besonders verdient gemacht. Als Anerkennung erhalten sie das von Paul Gugelmann gestiftete Kunstobjekt «Blick in die Welt». Es ist das Kennzeichen von Schloss Wartenfels.

Die Preisträgerinnen und -träger

Den Preis in Empfang nehmen werden heuer die Künstlerin Isabelle Althaus aus Lostorf, der Künstler und Kunstvermittler Christof Schelbert aus Olten, der Verein zur Förderung von junger Kunst & Kultur art i.g. in Olten sowie die Blechblasformation Olten Brass. Die Mitwirkenden der beiden genannten Institutionen stammen aus allen drei Regionen.