Fehlalarm: mehrere Patrouillen der Kantonspolizei rückten «zu einer Bank» in Lostorf aus – Einsatz ist beendet

Am Donnerstagnachmittag kam es in Lostorfs Zentrum zu einem Polizeieinsatz. Wie die Kantonspolizei am frühen Abend bekannt gibt, war ein Fehlalarm Auslöser dafür. Solche gehen immer wieder los.