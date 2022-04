Podiumsgespräch «Wir machen das, was alle anderen versprechen»: Doch auch im bürgerlichen Lager ist «Jetzt si mir draa» umstritten Die FDP-Ortspartei lud in Gretzenbach zum Streitgespräch. Die beiden FDP-Kantonsräte Daniel Probst und Freddy Kreuchi sowie Christoph Schönberg vom Initiativkomitee führten ihre gegensätzlichen Argumente zur Solothurner Steuersenkungsinitiative ins Feld.

Gemeindepräsident von Balsthal Freddy Kreuchi, Moderator Lucien Fluri, Christoph Schönberg vom Initiativkomitee und Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer (v.l.) im Gespräch. otr

Daniel Cartier, ehemaliger Gemeindepräsident von Gretzenbach und Vorstandsmitglied der FDP-Ortspartei, begrüsste am Montagabend einige Interessierte, die den Ausführungen der drei geladenen Rednern lauschen wollten. «Wir hofften auf etwas mehr Leute», sagte Cartier, doch umso mehr freue ihn die Anwesenheit der «hochkarätigen» Gäste.

Moderiert wurde das Gespräch von Lucien Fluri, Co-Chefredaktor der Solothurner Zeitung und des Oltner Tagblatts. In drei Kurzinterviews gab er den Rednern Zeit, Position zu beziehen. Den Anfang machte Daniel Probst.

Den Gegenvorschlag als Kompromiss

Probst, der neben seinem Amt als FDP-Kantonsrat auch Direktor der Solothurner Handelskammer ist, parierte die Frage, ob er als Bürgerlicher Steuersenkungen nicht generell befürworte, so: «Ich bin für Steuersenkungen, aber sie müssen vertretbar sein.»

Bildung und Infrastruktur dürften nicht auf der Strecke bleiben, diese sollen weiterhin finanzierbar sein. «Für mich ist der Gegenvorschlag die richtige Antwort.»

Ratlos in Sachen Gemeindefinanzen

Als nächster war Freddy Kreuchi, ebenfalls FDP-Kantonsrat, an der Reihe. Als Gemeindepräsident von Balsthal distanzierte er sich von der Vorlage als auch vom Gegenvorschlag. Wer schon mal an einer Budget-Debatte einer Gemeinde teilgenommen habe wisse, dass man sich dort bereits über kleine Beträge den Kopf zerbreche, um zu sparen.

«Ich wüsste nicht, wie wir die drohenden Ausfälle, die aus einer Annahme der Initiative oder des Gegenvorschlags resultieren, kompensieren sollten», zeigte er sich ratlos. Ja, Solothurn müsse etwas tun, damit es nicht länger die «Steuerhölle» der Schweiz bleibe, sagte Kreuchi und bediente sich damit auch eines in der Debatte schon länger etablierten Ausdrucks. «Doch die Rasenmähertaktik ist der falsche Ansatz», ist er überzeugt.

Mit der Initiative ein Versprechen einlösen

Die Kraftausdrücke aus dem gegnerischen Lager und von Seiten der Befürworter des Gegenvorschlags waren eine Steilvorlage für den Solothurner Anwalt, ehemaligen CVP-Politiker und an diesem Abend Vertreter des Initiativkomitees, Christoph Schönberg. Er fühlte sich missverstanden und wunderte sich über die Meinungen der anderen. Es sei jetzt endlich an der Zeit, die Versprechungen, die die Politik gegenüber der den natürlichen Personen seit Jahren mache, einzulösen.

Schönberg zeichnete einen Staat, der stetig wachse und wachse: «Dieser Entwicklung muss Einhalt geboten werden.» Das Geld sprudle an allen Ecken, die Menschen würden gemolken, so seine Sicht. Die Kriegsrhetorik der Vorlagengegner könne er nicht nachvollziehen. Sowieso gestand Schönberg seinen beiden Kontrahenten inhaltlich am wenigsten zu.

Debatte gewinnt an Fahrt

Daniel Probst wiederum zeigte sich von der Politik des Verbands der Solothurner Gemeinden (VSEG) enttäuscht. Dieser habe es vor seiner Delegiertenversammlung versäumt, mit dem Kantonsrat in einen Dialog zutreten. Kreuchi, an dessen Adresse die Kritik gerichtet war, wiederum kritisierte, dass der Regierungsrat den Verband lange nicht an den Tisch geholt hatte.

Die Sticheleien und Vorbehalte in der Bibliothek Meridian wurden immer vehementer und folgten in immer kürzeren Abständen. Schönberg bezeichnete den Gegenvorschlag als «nicht ausgegoren» und wenn Kreuchi in Balsthal eine Badi, ein Hallenbad und eine Bibliothek brauche und finanziere, müsse er sich fragen, ob es die Aufgabe des Staates sei, die Leute zu bespassen. Das sei es nämlich nicht.

Kreuchi hielt dagegen und meinte: «Alle diese Dinge waren vor der Gemeindeversammlung.» Genau sie würden eine Gemeinde attraktiv machen, «und sicher nicht ein tiefer Steuerfuss. Die Leute sehen das mit der Bespassung offenbar anders.»

Probsts Anliegen waren die Familien mit Kindern. Er führte in die Thematik der möglichen Abzüge der Steuern ein, sie seien das richtige Mittel, um jene zu entlasten, die es am nötigsten hätten.

Schliesslich meinte Schönberg zu den Anwesenden: «Das ist nicht eine Initiative, um den Gemeinden Steuergelder zu entziehen, sondern um das Solothurner Modell zu brechen. Wir wollen damit erreichen, was alle anderen schon lange versprechen.» Danach folgte der Austausch mit den Anwesenden, vor der Türe warteten Getränke und Bratwürste.