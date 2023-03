Physik-Olympiade Wechselstrom, Datenanalyse und Quantenmechanik: Jungphysiker aus Däniken holt Bronzemedaille Für ein Ticket an die internationale Physik-Olympiade vom Sommer in Tokyo hat’s nicht gereicht: Trotzdem setzte sich der Niederämter Lukas Schenker, der die Kanti Olten besucht, gegen mehr als 800 Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus der ganzen Schweiz durch.

Lukas Schenker aus Däniken (Mitte) holte an der Schweizer Physik-Olympiade mit dem 12. Rang Bronze. Bild: Schweizer Physik-Olympiade

Am letzten Wochenende wurde an der Neuen Kantonsschule Aarau «gegrübelt, gerechnet und getüftelt»: 28 Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus der Schweiz nahmen am Finale der Schweizer Physik-Olympiade teil und widmeten zwei Tage ihrem Lieblingsfach.

Lukas Schenker aus Däniken, Schüler an der Kantonsschule Olten, wurde dabei für seine Leistung mit einer Bronzemedaille und dem 12. Rang ausgezeichnet, wie einer Mitteilung der Schweizer Wissenschafts-Olympiade zu entnehmen ist. Alle Teilnehmenden hätten bereits einen langen Weg hinter sich: von 838 Teilnehmenden in der ersten Runde über 135 in der zweiten Runde bis in die Top 28.

«Im Vorfeld übten sich die Teilnehmenden in Themenfeldern wie Wechselstrom, Datenanalyse oder Quantenmechanik», heisst es weiter. Die fünf mit Gold ausgezeichneten Mittelschüler werden die Schweiz im Juli an der internationalen Physik-Olympiade in Tokio vertreten. (otr)