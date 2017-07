Im Rahmen des Schulfaches Informatik erhielten die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe in Dulliken eine Einführung in die Bildbearbeitung mittels Photoshop. Wir präsentieren das ausgesprochen originelle Produkt von Adrian Geyer, der den Todesstern aus Star Wars und das Neumatt-Schulhaus in eine Komposition rückte.