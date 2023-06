Persönlich Die erträgliche Seichtigkeit des Sommers Unser Autor schweift ab in die Hitze der bevorstehenden Wochen und passiert vergangene Sommer Revue. Noël Binetti Drucken Teilen

Flirrende Hitze und Tage voller Möglichkeiten: Der Sommer 2023 steht bevor. Bild: Roland Schmid/Archiv

Wenn zerkaute Eisstiele aus Holz auf den Flächen der Stadt liegen; wenn die Kleidung in Pastellfarben und das Schuhwerk leicht ausfallen; wenn Mittagspausen im Badespass münden und lange Abende bei einer Flasche Rosé im Halbschatten ihren Lauf nehmen; wenn die zergehenden Stunden aus zu vielen Möglichkeiten bestehen und sie der flirrenden Luft über Gleisfeldern ähneln; wenn dort festgeschraubte Schienenstränge sich bald in der Sonne biegen und Heranwachsende sich auf Parkbänken scheu annähern; wenn rüstige Wandertruppen reservierte Abteile stürmen und Gutbetuchte die klapprigen Verdecke ihrer Cabriolets lüften; wenn die Dichte an Eiswürfeln in koffeinhaltigen Getränken zunimmt; wenn bei der aufwühlenden Lektüre im Gras irritierte Insekten über die Haut irren und ihnen Gewähr gegönnt wird; wenn die bevorstehenden Wochen ein nicht enden wollendes Abenteuer versprechen wie einst die Sommerferien der Kindheit; wenn im ganzen Land eine Unmenge Chemie in Pools gekippt wird und in erlesenen Handtaschen der Gesichtsspray «Brumisateur Travel 50 ml» von Evian Platz findet; wenn beim frivolen Umkleiden auf verlassenen Rastplätzen der Asphalt die Fusssohle versengt und die «Route du Soleil» in Frankreichs Süden lockt: Dann ist mir die Zeit am liebsten.