Pandemiebedingte Änderungen

Nach der Fusion der Gemeinden Stüsslingen und Rohr und dem vorzeitigen Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband des BPZ Schlossgarten ist eine Statutenänderung notwendig. Die Bürgergemeinde Niedergösgen sehe die Zuständigkeiten bei der Einwohnergemeinde und hat daher die Mitgliedschaft per 31. Dezember 2020 aufgekündigt, ohne die Kündigungsfrist zu beachten. Mit der Genehmigung der vorliegenden Statuten stimmen die verbleibenden Gemeinden faktisch auch dem vorzeitigen Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband zu. Das Amt für Gemeinden habe die Rechtmässigkeit des Austritts der Bürgergemeinde Niedergösgen bestätigt. Der Vorstand nutzte die Gelegenheit, um weitere Änderungen vorzunehmen. Der Gemeinderat Lostorf habe einstimmig beschlossen, die Statuten des Betreuungs- und Pflegezentrums Schlossgarten zu genehmigen, vorbehalten bleibe die Zustimmung durch die Gemeindeversammlung, heisst es in einem Bericht. Ebenfalls einstimmig gutgeheissen wurden der vorzeitige Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen per 31. Dezember aus dem Zweckverband und die Übertragung der Quotenanteile an die Einwohnergemeinde Niedergösgen. (mgt/otr)