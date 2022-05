Olten/Niederamt Die reformierte Kirche Olten stellt ihre Weichen: An einem «Zukunftstag» sammelt sie Ideen und Vorschläge Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten will sich neu ausrichten. Dafür lädt sie ihre Mitglieder und Interessierte nach Trimbach, um Ideen, Vorschläge und Anregungen einzubringen. Auch «kirchenferne Menschen» sind angesprochen.

Die reformierte Kirche Olten begeht am Samstag ihren «Zukunftstag» in Trimbach. zvg

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Olten lädt alle interessierten Personen ein, über die Zukunft der Gemeinde zu diskutieren: «Gemeinsam soll eine Vision und eine neue Strategie für die Gemeinde entwickelt werden», schreibt die Kirche in einer Mitteilung. Dazu organisiert sie dieses Wochende einen interaktiven Anlass in Trimbach, der in Form einer «Zukunftswerkstatt» durchgeführt wird.

Die Werkstatt ist Teil des Projekts «Zukunftskirche Olten», das 2021 vom Kirchgemeinderat initiiert wurde. Der Rat will damit auf die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte reagieren. Die Kirche hält in ihrem Schreiben fest:

«Denn die Menschen bewegen sich heute in einem anderen Umfeld als noch vor zwanzig Jahren: Freizeitverhalten, Kommunikation, Mobilität, Arbeitswelt – vieles hat sich gewandelt.»

Die Strukturen der Kirchgemeinde müssten deshalb überarbeitet werden. Dazu gehöre auch, neue kirchliche Angebote zu entwerfen, alternative Nutzungen für die Kirchgebäude zu prüfen oder die Stellenprofile der Mitarbeitenden anzupassen.

Ziel des Projektes sei es, auch distanzierte Mitglieder und kirchenferne Menschen anzusprechen. «Denn nur, wenn die Zahl der Austritte verringert und die Zahl der Eintritte erhöht werden kann, hat die Kirchgemeinde Olten eine finanziell gesicherte Zukunft und kann ihrem Auftrag nachkommen, für das Evangelium einzustehen.»

Damit das Projekt breit abgestützt ist, sind Kirchenmitglieder als auch alle weiteren Interessierten eingeladen, sich an der Zukunftswerkstatt zu beteiligen. (mgt/otr)