«Öisi Aare Niederamt» Vereins-Vorstand wieder komplett und Anlass für «Abfall-Piraten» im September geplant An der dritten Delegiertenversammlung des Regionalvereins «Öisi Aare Niederamt» wurde Seline Spichiger aus Obergösgen in den Vorstand aufgenommen. Der Fokus für 2022 liegt auf der Littering-Aktion «Abfall-Piraten» von Mitte September für Kinder und Jugendliche.

Plant auch dieses Jahr eine Littering-Aktion entlang der Aare für Kinder und Jugendliche: der Regionalverein «Öisi Aare Niederamt». zvg

Letzte Woche lud der Regionalverein «Öisi Aare Niederamt» zu seiner dritten Delegiertenversammlung nach der Vereinsgründung 2019 ein. 13 Personen – davon zehn Stimmberechtigte – versammelten sich im «Chärnesaal» des Gemeindehauses in Winznau, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

In seinem Jahresbericht hielt Vereinspräsident und Winznauer Gemeindepräsident Daniel Gubler fest: «Auch im letzten Jahr musste der Eröffnungsanlass Coronabedingt abgesagt werden.» Doch immerhin habe eine Sammeltour des leicht erweiterten Vorstandes Mitte September durchgeführt werden können.

Diese habe «überschaubaren Mengen» zu Tage gefördert, heisst es. Dies sei nicht zuletzt auf die gute Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben – den Werkhöfen der Mitgliedsgemeinden sowie der Oltech – zurückzuführen. Diese waren bemüht, in regelmässigen Abständen Müll zusammenzutragen, respektive zu entsorgen.

Ebenso bemerkte Gubler: «Dem engagierten und kompetenten Handeln der operativen Leitung des Regionalvereins kommt hier eine entscheidende Rolle zu.» Damit würdigte er die Rolle der Leiterin Priska Näf (Winznau).

Vorstand ist wieder komplett

Die Vereinsrechnung 2021 schliesst demnach mit einem Ertragsüberschuss von knapp 13’000 Franken ab. Dies sei zum einen darauf zurückzuführen, dass einige Anlässe erneut nicht durchgeführt werden konnten, zum anderen war der Aufwand der Institution Oltech tiefer als veranschlagt. Die Jahresrechnung wurde von den Delegierten einstimmig gutgeheissen.

Ebenfalls einstimmig genehmigt wurde das ausgeglichene Budget 2021 mit einem Aufwand und Ertrag von je 21’000 Franken. Die Mitgliederbeiträge präsentieren sich unverändert und wurden ebenso einstimmig gutgeheissen wie das Tätigkeitsprogramm 2023, welches unter anderem die Saisoneröffnung Ende März im Raum Niedergösgen-Schönenwerd sowie eine Littering-Aktion im Gebiet Obergösgen-Niedergösgen Mitte September vorsieht.

Schliesslich wurde Seline Spichiger (Obergösgen) einstimmig als Nachfolgerin von Patrick Wanner gewählt, der wegen Wegzugs aus dem Perimeter-Gebiet seinen Rücktritt erklärt hatte.

«Clean Up-Day» auf und neben der Aare

Der Höhepunkt dieses Vereinsjahres wird der «Clean Up-Day» vom Bettagssamstag, 17. September sein. Es werden bis zu 60 Kinder und Jugendliche aus Niederämter Vereinen erwartet, die im Aareraum von der Cartaseta in Gretzenbach bis unterhalb der Schönenwerder Badi auf und neben der Aare Abfall zusammentragen und dabei die Unterstützung des Pontonierfahrvereins Schönenwerd-Gösgen erfahren.

Dessen Mitglieder werden die jugendlichen «Abfall-Piraten» auf Pontonier-Booten in Position bringen, damit sie entsprechend wirken können. Selbstverständlich erwarte sie am Schluss der Veranstaltung ein Imbiss im Bootshaus des Pontonierfahrvereins, neben der Badi in Schönenwerd. Die nächste Vereins-Delegiertenversammlung findet voraussichtlich am Mittwoch, 14. Juni 2023 statt, heisst es. (mgt/otr)