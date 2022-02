Obergösgen «Es muss jetzt einfach vorwärtsgehen»: Es tut sich etwas bei der Brandruine am Dorfeingang Das 2017 ausgebrannte Bauernhaus an der Aarauerstrasse in Obergösgen befindet sich seit kurzem in neuem Besitz. Der Gemeindepräsident wünscht sich nun rasche Veränderung beim «Schandfleck».

Die Brandruine an der Aarauerstrasse 12 zieht seit langem ihre Blicke auf sich. Patrick Lüthy

Beim Grundstück mit der nun schon fünf Jahre alten Brandruine an der Aarauerstrasse 12 tut sich etwas. Die vorherige Eigentümerfamilie Wanner teilt auf Anfrage mit, dass sie das Grundstück im letzten Jahr verkauft hatte. Im Dezember sei das gewesen, so genau könne man das nicht sagen. Die Liegenschaft befindet sich nun in den Händen des Immobilienunternehmens AFZ Real Estate AG, wie aus dem Grundbuch zu entnehmen ist.

«Schandfleck» störe alle im Dorf

Seitens der Gemeinde ist man froh, dass sich bezüglich des alten Bauernhauses ein Neubau entwickelt. Denn die Brandruine beschäftigt das Dorf schon lange. Gemeindepräsident Peter Frei erklärt auf Anfrage:

«Es stört uns alle, die Bürgerinnen und Bürger und uns in der Gemeinde.»

Denn der Ort sei ein «Schandfleck» und befände sich ausgerechnet beim Dorfeingang. Der Gemeinderat habe drei Sitzungen zum weiteren Vorgehen des Grundstücks abgehalten, wie Frei weiter mitteilt.

Mittlerweile befindet sich das Projekt mit einem Architekten in der Planungsphase, wie Frei erklärt. Was genau anstelle der alten Brandruine gebaut wird, wisse er selbst aber noch nicht. Er könne deswegen keine genaue Auskunft dazu geben. Klar ist für ihn:

«Es muss jetzt einfach vorwärtsgehen.»

Er hoffe, dass es in ein paar Monaten mehr Klarheit über den Verbleib der Liegenschaft gibt.

Das ehemalige Bauernhaus ist 2017 vollständig ausgebrannt. Patrick Lüthy

Die zuständige Immobilienfirma mit Sitz im Kanton Schwyz sicherte auf Anfrage anfänglich Informationen über das weitere Vorgehen auf dem Grundstück zu, schliesslich meldete sich die verantwortliche Person aber nicht innert nützlicher Frist. Somit bleibt also noch offen, was am Standort der Ruine gebaut wird.

Lange Zeit keine Bewegung am Standort

Im alten Bauernhaus an der Aarestrasse 12 brach im Jahr 2017 ein Feuer aus, welches sich rasch auf die gesamte Liegenschaft ausbreitete. Der Vollbrand zerstöre das Haus komplett. Später wurden auch die verkohlten Überreste des Haues abgerissen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 100'000 Franken. Verletzt wurde dabei niemand.

Ursprünglich war 2018 geplant, ein neues Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen auf die Parzelle zu bauen. Doch dann seien mehrere Stolpersteine aufgetaucht, sagte damals der vorherige Eigentümer, Patrick Wanner. Ein Knackpunkt sei gewesen, dass das Haus als schützenswert eingestuft wird. Somit muss ein neues Gebäude dasselbe «charakteristische Erscheinungsbild» aufweisen wie das alte Bauernhaus haben.