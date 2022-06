Niedergösgen Vier Varianten zur Auswahl: Wie viel darf Beitrag an die Umwelt kosten? Auf den Dächern der Schulanlage in Niedergösgen sollen Solarzellen installiert werden – wie viele, ob dafür ein Dach saniert wird und ob sie die Energie auch speichern, entscheidet die kommende Gemeindeversammlung.

Auf den Dächern der Schulanlage Niedergösgen sollen künftig Solarzellen montiert werden - Wie viele wird noch entschieden. Bruno Kissling (Archiv)

An der kommenden Gemeindeversammlung entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner Niedergösgens, wie viel Solarstrom künftig produziert wird. Denn die Motion des ortsansässigen Ulrich Glättli forderte vergangenes Jahr eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Schulanlage.

Der Gemeinderat stand damals einstimmig hinter dem Geschäft und empfahl der Gemeindeversammlung im Dezember 2021, dieses anzunehmen.

Und so geschah es schliesslich: Mit deutlicher Mehrheit wurde der Gemeinderat mit der Ausarbeitung zweier Varianten beauftragt. Doch in der Zwischenzeit mussten die Berechnungen revidiert werden, wie es nun in einer Mitteilung heisst.

Neu stehen vier Varianten zur Auswahl

Denn die an der Versammlung damals geäusserten Bedenken bewahrheiteten sich: Das Dach des alten Schulhauses kann die Last einer Solaranlage nur tragen, wenn dieses zuvor saniert wird. Die Kosten dafür würden sich auf rund 150'000 Franken belaufen, so der Gemeinderat.

Deshalb stehen an der kommenden Gemeindeversammlung neu vier Varianten zur Auswahl. Bei den ersten beiden Varianten würden die Solarzellen auf den Flachdächern der Schule sowie auf dem Giebeldach des alten Schulhauses errichtet. Letzteres wird dabei vorgängig saniert. Der Kredit dafür würde sich auf 625'000, beziehungsweise 425'000 Franken belaufen, je nach dem, ob ein Batteriespeicher integriert wird.

Die anderen beiden Varianten sehen Solarzellen lediglich auf den Flachdächern der Schulanlage vor. Die Kosten dafür würden sich auf rund 360'000 Franken belaufen. Ohne Batteriespeicher würde der Betrag auf 160'000 Franken schrumpfen. Eine künftige Sanierung des Giebeldachs beim alten Schulhaus wäre dabei aber nicht vorgesehen.

Die Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 7. Juni, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Niedergösgen statt.