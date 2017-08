Doch Gertruds sehnlichster Wunsch nach einem Kind blieb ihr lange Zeit verwehrt. Als ihre Tochter Mirjam geboren wird, ist die Freude gross. Mirjam wächst nach dem Tod ihrer Mutter wohlbehütet von ihrer Nanny Mathilda heran, bis sich an ihrem 20. Geburtstag ein Gerücht verbreitet, das sie an ihrer Herkunft zweifeln lässt. Sie beschliesst, irgendwo in der weiten Welt ein neues und unbeschwertes Leben zu beginnen. Ob Mirjam die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt? Und welche Rolle spielt ein Geist in der Geschichte? Dies und warum die Froburg heute eine Ruine ist, erfahren interessierte Theater- und Musicalbesucher im Stück «Froburg – Liebe im Schatten der Vergangenheit».

Das Buch zum Musical schrieben Musical-For-You-Präsident, Chorleiter und Regisseur Patrik Flück, Regieassistent André Heiniger, der auch die Idee zum Stück hatte, sowie Sandra Waldmeier; sie spielt in «Froburg» die Hauptrolle der Mirjam. Die Musicalgruppe wird an den sechs Vorstellungen vom 1. bis 9. September begleitet von der Live-Band des Oltners Roman Wyss (double U productions GmbH).