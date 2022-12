Das Stück Nummer zehn als Hörprobe: «Haderlumpen». zvg

Am Telefon erklärt Musiker Meier, dessen Karriere bereits mit acht Jahren in der Jugendmusik ihren Lauf nahm: «Schon bei der ersten CD habe ich die Adressen von Interessierten gesammelt. Dann habe ich Briefe verschickt und Bestelltalons beigelegt. Jetzt werde ich das wieder so machen.» Doch auch neue Personen können zu Fans werden: «Die neue CD ist nun auch im Handel erhältlich. Das Tonstudio vermittelte eine Firma, welche die Vermarktung dafür übernimmt», erzählt Meier. (otr)