Der Gemeinderat hat das Gesuch um Aufnahme des Vereins «Herzen der Musik» in die Liste der Niedergösger Vereine gutgeheissen. Die Anfrage sei etwas speziell gewesen, heisst es seitens der Gemeinde, da der Sitz des Vereins lediglich wegen des Wohnsitzes des Präsidenten in Niedergösgen ist. Der Verein verfolgt nämlich den Zweck, Künstler aus der Volks- und Schlagermusikszene zu unterstützen, wie es auf der Vereinswebsite heisst. Laut Gemeinderat stammt nur ein verschwindend kleiner Teil der Mitglieder aus Niedergösgen. Die Gemeinde werde daher künftig nur noch Vereine unterstützen, die «ein aktives Vereinsleben führen», wie es in einer Mitteilung heisst. Bevor der Jahresbetrag ausbezahlt werde, müssen Vereine deshalb der Finanzverwaltung das Generalversammlungsprotokoll, den Jahresbericht sowie Informationen zum Sitz des Vereins einreichen. Die Vereine erhalten hierzu ein separates Schreiben. (cze)