Wo sich das ehemalige Bauernhaus noch letzte Woche in seiner urtümlichen, vollen Pracht zeigte, bietet sich einem heute ein Bild der kompletten Zerstörung: An der östlichen Wand durch eine Stützkonstruktion gesichert, steht das Haus völlig ausgemergelt an der Aarauerstrasse in Obergösgen. Lediglich ein Skelett aus russgeschwärzten Dachbalken ragt noch knapp hinter den mittlerweile aufgestellten Gerüsten hervor.

Das ehemalige Bauernhaus, welches am vergangenen Freitag ein Raub der Flammen wurde, ist seither nicht mehr bewohnbar. Sowohl die Wohnung der einzigen Bewohnerin des Gebäudes sowie auch das Blumen- und Dekoartikelgeschäft «schöner schenken» wurden durch Feuer und Wasser vollständig zerstört. Glücklicherweise wurde beim Feuer niemand verletzt – doch wie steht es um den Zustand des alten Bauernhauses und dessen Zukunft?