Der Gemeinderat von Niedergösgen startete nach den Sommerferien mit einer reinen CVP-Besetzung in die neue Amtsperiode. Nach einer herzlichen Begrüssung wurden die Ratsmitglieder an der ersten Sitzung über ihre Aufgaben und die Gepflogenheiten im Rat orientiert. Nach der Vereidigung nahmen sie sogleich ihre ersten Beschlüsse vor. Da nun lediglich eine Partei den Gesamtgemeinderat stellt, wurde beschlossen, den Sitzungsbeginn künftig auf 19:30 Uhr festzulegen. Die Fraktionssitzung entfällt in der Regel. Andreas Meier wurde im Amt als Gemeindevizepräsident bestätigt. Ebenso wurde Marcel Schneider für eine weitere Amtsperiode als Friedensrichter gewählt.

Offen für Firmen und Vereine

Andreas Morger, Präsident des Pfadiheimvereins und Markus Spielmann, Verantwortlicher Finanzen, präsentierten dem Gemeinderat das Projekt «neues Pfadiheim». Sie erhielten dabei Unterstützung von folgenden vier Leiterinnen und Leiter: Fabian Näf, Larissa und Raphael Morger und Melina Aletti. Das bestehende Pfadiheim hat 15 Jahre als Büropavillon des Kernkraftwerks und 30 Jahre als Pfadiheim gedient. Es ist in die Jahre gekommen und von Schimmel befallen. Eine Sanierung ist unmöglich. Der Pfadiheimverein ist schon seit vier Jahren an diesem Projekt, wurde jedoch aufgrund der vom Kanton auferlegten Altlasten-Untersuchungen gestoppt. Nun hat der Kanton grünes Licht gegeben und die Baubewilligung seitens der Gemeinde wurde ebenfalls erteilt.