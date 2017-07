Die Organisatoren lassen sich nicht entmutigen und nehmen am kommenden Wochenende einen neuen Anlauf, inklusive Unterhaltungsabend am Samstag. Ein Sponsor stellt vier grosse Schirme zur Verfügung, als Ersatz für das zerstörte Zelt. Das Sägemehl dürfte bis dahin wieder trocken sein. Von den 26 ursprünglich angemeldeten Schwingern haben die meisten bereits für das neue Datum zugesagt, so Felder. Das Tableau könnte durch die Verschiebung in der Schwinger-Agenda sogar noch grösser werden. Denn am letzten Wochenende lockten neben dem Engelberg auch noch das Kantonalbernische und das Rigi-Schwingen. Dieses Wochenende ist die Fest-Konkurrenz kleiner. Das Bergkranzfest auf dem Weissenstein findet erst am 22. Juli statt.

Anton Felder rechnet erfahrungsgemäss mit bis zu 1000 Besuchern auf dem Engelberg, je nach Wetter. Und das soll — im Gegensatz zum letzten Wochenende — gar nicht so schlecht werden.