Entwicklungsgebiete sehen die Raumplaner an der Steinengasse, dort ist derzeit die Genehmigung durch den Regierungsrat ausstehend, und im Gebiet Schachen/Hagnau. In Letzterem sollen sich Gewerbe und Industrie niederlassen können. Ein anwesender Stimmberechtigter konnte diese Überlegung überhaupt nicht nachvollziehen. «Das ist Landwirtschaftszone, die auch in Zukunft ertragsreich bewirtschaftet werden kann. Wieso wird da ein Entwicklungsgebiet für Gewerbe geplant?», fragte er. Ausserdem gab er zu bemerken, dass er diesen Einwand bereits eingebracht habe, als die Bevölkerung vor einem Jahr zur Mithilfe am Projekt angehalten wurde.

Raumplaner Martin Keller antwortete, dass dieses Entwicklungsgebiet vor allem an der Walkestrasse in Richtung Däniken anzusiedeln sei und allfällige Kompensationen in nördlicher Richtung, wo sich der Sitz der Firma Dr. Oetker befindet, getätigt werden können. Der Stimmberechtigte stellte daraufhin den Antrag, dass das Entwicklungsgebiet Schachen/ Hagnau aus dem Leitbild entfernt werden solle. «Das vorgestellte Leitbild ist bloss eine Absichtserklärung», beschwichtigte Gemeindepräsident Christoph Kunz, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Auch Projektleiterin Cornelia Müller erklärte: «Wir haben den Einwand geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass das Gebiet nach wie vor zur Entwicklungszone gehört.» Weitere Einwände gab es nicht und so wurde das räumliche Leitbild von 28 der anwesenden 44 Stimmberechtigten angenommen. Nun ist der erste Schritt für die Ortsplanungsrevision, mit welcher spätestens 2019 angefangen werden soll, getan.