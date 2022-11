Lostorf Wegen Energiemangellage: Gemeinderat verzichtet diesen Winter auf durchgehende Weihnachtsbeleuchtung Nur an einzelnen Tagen werden die Weihnachtsbäume beim Gemeindehaus beleuchtet und die Gemeinde nimmt auch weitere Einsparungen vor. Zudem wird in Lostorf das Friedhofs- und Bestattungsreglement revidiert.

Das Gemeindehaus von Lostorf. Bruno Kissling (Archivbild)

Auch Lostorf bleibt infolge des Ukraine-Krieges nicht von Stromsparmassnahmen verschont: Um sich für den Ernstfall einer Stromknappheit zu wappnen, hat die Gemeinde ein dreistufiges Konzept erstellt.

Solange noch genügend Strom vorhanden ist, sollen erste Massnahmen vorgenommen und eine Vorbildfunktion wahrgenommen werden. So wird die Bevölkerung sensibilisiert. Sollte eine Mangellage tatsächlich eintreten, in der der Bund das Netz teilweise abschaltet, gehe es schliesslich darum, Basisdienstleistungen wie die Versorgung mit Wasser aufrechtzuerhalten, so der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Heuer seltener anzutreffen: Adventsdekoration im Niederamt. Auch Lostorf verzichtet auf eine durchgehende festliche Beleuchtung. Bruno Kissling (Archivbild)

Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung will die Gemeinde Strom sparen: Die Weihnachtsbäume werden wie üblich mit Lichterketten geschmückt, die aber nur an den Tagen des Weihnachtsmärets eingeschaltet werden oder wenn die Gemeinde ihr Adventsfenster präsentiert.

Weihnachtsbeleuchtung nur an «speziellen» Tagen

Budgetiert ist für das kommende Jahr laut Mitteilung ein Defizit von knapp 610'000 Franken. Wegen der angespannten Finanzlage hat der Gemeinderat entschieden, «wünschenswerte» Anschaffungen sowie «nicht zwingende» Sanierungen zurückzustellen oder zu verschieben.

Ferner hat der Gemeinderat eine Totalrevision des Friedhof- und Bestattungsreglements von 1969 beschlossen, weil es die Zuständigkeiten nicht mehr korrekt abgebildet habe. (otr)