Lostorf Sommerauftakt im Schloss Wartenfels Lange waren die Türen verschlossen. Jetzt wird wieder Besuch empfangen und Kunst gezeigt in Lostorf.

Das Schloss Wartenfels in Lostorf. Patrick Lüthy (Archiv)

Am kommenden Sonntag öffnet das Schloss Wartenfels um 10.30 Uhr wieder seine Tore, wie es in einer Mitteilung heisst. «Selbstverständlich mit den entsprechenden Coronamassnahmen.» Stiftungsratspräsident Peter André Bloch eröffnet auch die Kunstausstellung mit über 200 Werken. Darin seien alle Kunstausrichtungen, «die in unserer Region und im Kanton vertreten sind», zu finden. Bloch gibt auch einen Überblick über die Restaurationsarbeiten in Schloss und Park. Es werden ein Aperitif und gestaffelte Führungen angeboten. (mgt)