Lostorf Neuer Schulleiter, dringende Instandstellungen und ein Wechsel im Stiftungsrat Wartenfels Der Lostorfer Gemeinderat gibt eine neue Personalie bekannt und erneuert den Stiftungsrat von Schloss Wartenfels.

Das Schloss Wartenfels ob Lostorf. Bruno Kissling (Archiv)

Der bisherige Schulleiter Lostorfs, Daniel Fluri, nimmt nach über drei Jahren ab Januar 2022 eine neue Herausforderung an, heisst es in einem aktuellen Bericht des Gemeinderats. Nach einer Sitzung heisst es in der Mitteilung: «Das Wahlantragsgremium hat dem Gemeinderat Pierino Menna aus Balsthal als Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen.»

Pierino Menna, neuer Schulleiter Primarschule Lostorf zvg

Menna ist 58-jährig und bringe Bezirksschulerfahrung «als Fachlehrperson, Hauptlehrperson und Klassenlehrer mit». Er wurde vom Gemeinderat als neuer Schulleiter der Primarschule Lostorf gewählt und tritt seine Stelle per Januar 2022 an.

Weiter steht im Bericht: «Durch die Starkregenereignisse diesen Sommer wurden diverse Flurwege ausgeschwemmt und sind nicht mehr passierbar. Einige Abschnitte konnten bereits durch die Werkhofmitarbeiter saniert werden.» Die Instandstellung der Flurwege werde durch das Amt für Landwirtschaft und durch den Bund gefördert und sichere den Einwohnergemeinden eine Kostenbeteiligung zu. «Die Kosten für die Instandstellungen waren nicht vorhersehbar, sind notwendig und nicht unaufschiebbar», heisst es. Und: «Der Gemeinderat bewilligte den dringlichen Nachtragskredit.» Mit den Sanierungsarbeiten soll noch diesen Herbst begonnen werden.

Leistungsvereinbarung Pro Senectute

Pro Senectute ist eine Fachorganisation für das Alter. Jährlich erhielt Pro Senectute Kanton Solothurn von der Einwohnergemeinde Lostorf einen finanziellen Unterstützungsbeitrag. Der Bund hat nun angekündigt, sich in den nächsten zwei Jahren aus der Primärfinanzierung des Bereichs Alter zurückzuziehen. «Damit für Pro Senectute auch in Zukunft Planungssicherheit besteht, sollen mit den Gemeinden Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Mit solchen würden die Beratungsdienstleistungen, welche von den Gemeinden mitfinanziert werden, transparent festgehalten. «In Lostorf machen Einwohner und Einwohnerinnen, welche älter als 65 Jahre sind, rund einen Viertel der Bevölkerung aus», so der Bericht. Der Gemeinderat stimmte nun dem Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute Kanton Solothurn zu. Pro Senectute erhält in den Jahren 2022 und 2023 je einen Beitrag von 500 Franken. Ab dem Jahr 2024 beträgt der Unterstützungsbeitrag 25 Rappen pro Einwohner.

Wechsel im Stiftungsrat Wartenfels

Infolge der Pensionierung des ehemaligen Gemeindeschreibers von Lostorf, Markus von Däniken, musste der Gemeinderat die Vertretung der Einwohnergemeinde für den Stiftungsrat Schloss Wartenfels neu bezeichnen. Der Gemeinderat wählte die neue Gemeindeschreiberin, Manuela Bertolami, als Stiftungsrätin von Schloss Wartenfels.

Der Kanton Solothurn sowie die Gemeinden Olten und Lostorf bilden zusammen die Stiftung, deren erster Zweck es ist, «das Schloss als Wahrzeichen des Niederamtes der Nachwelt zu erhalten, für die Pflege zu sorgen und die Anlage der Öffentlichkeit zu bestimmten Zeiten zugänglich zu machen». Die Statuten der Stiftung schreiben vor, dass die Gemeinde Lostorf zwei Vertretende der Gemeinde für den Stiftungsrat stellt, wovon eine Person dem Gemeinderat angehören muss. Bertolami führt nun gleichzeitig das Sekretariat des Stiftungsrates.