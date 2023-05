Lostorf Brunch und Unterhaltung: Der Buechehof in Lostorf lädt zur Pfingstmatinée Für kommenden Pfingstmontag lädt die Institution Buechehof Interessierte zu Verpflegung und Kultur nach Lostorf.

Pfingstmatinée: Am kommenden Pfingstmontag lädt der Buechehof Lostorf zu Brunch und Unterhaltung. Bild: zvg

Am Pfingstmontag, 29. Mai, lädt die sozialtherapeutische Einrichtung Buechehof in Lostorf zu ihrer Pfingstmatinée ein: Im Mahrentäli bietet der Buechehof dem Publikum einen stimmungsvollen Anlass. Von 9 bis 13 Uhr bildet das reichhaltige Brunchbuffet den Mittelpunkt. Für musikalische Umrahmung sorgt der «Happy Castle-Express»; die regionale Bluegrass Band spielt in ihrer Akustik-Formation auf.

Für die jüngeren Gäste steht ein betreuter Spielbereich zur Verfügung. Zudem findet auch das Gesichterschminken wieder statt. Der Erlös der Pfingstmatinée kommt vollumfänglich den Begleiteten des Buechehofs zugute, im speziellen der Finanzierung der alljährlichen Lager. (otr)