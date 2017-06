Ein Kredit über 300 000 Franken ist keine kleine Sache für eine 1000-Seelen-Gemeinde wie Stüsslingen. Ein Kreditbegehren in dieser Höhe für die Ortsplanrevision hat die Gemeindeversammlung am Montag genehmigt. Gemeinderat Kilian Gerber, verantwortlich für das Ressort Bau, stellte der Versammlung das Geschäft vor. Die Ortsplanung sollte in der Regel alle zehn Jahre aktualisiert werden. Da die heute gültige aus dem Jahr 2000 stammt, ist es an der Zeit, sie zu überarbeiten. «Wir sind aber bei weitem nicht die einzigen, die diese Revision noch nicht gemacht haben», sagt Gerber. Ein erster Schritt, das räumliche Leitbild, ist bereits genehmigt. Weiter gilt es nun, Nutzungspläne, Baureglement und Zonenreglement zu revidieren.

Auch der Kredit für die Neubestuhlung der Mehrzweckhalle über 90 000 Franken wurde angenommen.

292 000 Franken über Budget

Die Jahresrechnung 2016 schloss mit einem Ertragsüberschuss von rund 108 000 Franken, bei einem budgetierten Defizit von über 184 000 Franken. Finanzverwalter Matthias Deppeler erklärte detailliert, wie diese grosse Abweichung von rund 292 000 Franken zustande kam. Einerseits konnten geplante Investitionen, speziell der Reservoirbau, noch nicht getätigt werden. Andererseits ist bei der Bildung sehr viel weniger ausgegeben worden. Dieser Posten schloss 247 000 Franken unter Budget ab. Durch die Auflösung von Rückstellungen konnte die Rechnung weiter aufgebessert werden. Die Erträge aus den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung fliessen in das jeweilige Eigenkapital.