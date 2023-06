Kernkraftwerk Mit dem Super Puma um den Kühlturm: Wie die Nationale Alarmzentrale in Däniken radioaktive Strahlung misst Ein Super Puma flog über das Kernkraftwerk Gösgen in Däniken. Der Helikopter der Schweizer Armee mass im Auftrag der Nationalen Alarmzentrale die radioaktive Strahlung. Eine Reportage aus der Kommandozentrale.

Wer am Donnerstagvormittag über Däniken in den Himmel blickte, mag sich gewundert haben: Da flog ein Militärhelikopter um das Kernkraftwerk Gösgen, zog auf schnurgeraden Bahnen hin und her, fast beängstigend tief.

Am Donnerstag flog ein Militärhelikopter über das Kernkraftwerk Gösgen in Däniken – teilweise beängstigend tief. Bild: Bruno Kissling

«Ich muss nur wissen: Ist es für die Bevölkerung gefährlich, ja oder nein?», sagt Cristina Poretti. Sie sitzt in einem Besprechungsraum des Militärflugplatz Dübendorf nahe Zürich. Eine Landkarte der Schweiz überspannt die Wand hinter ihr.

Poretti spricht davon, wonach der Helikopter über Däniken sucht: radioaktive Strahlung. Die 40-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Radioaktivität bei der Nationalen Alarmzentrale NAZ des Bundes. Dort ist sie zuständig für die Probenahme und Messorganisation, seit 15 Jahren schon.

Cristina Poretti an ihrem Arbeitsplatz im Kontrollraum auf dem Militärflughafen Dübendorf. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist sie bei der Nationalen Alarmzentrale zuständig für die Probenahme und Messorganisation. Bild: Franz Beidler

Sie war es, die den Helikopter, einen Super Puma der Schweizer Armee, über das Kernkraftwerk schickte: Jährlich führt die NAZ Messflüge in der Umgebung der vier Schweizer Kernkraftwerke durch, im Auftrag des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats.

Briefing um acht Uhr morgens

Kurz zuvor, es ist knapp acht Uhr morgens, kommen im Besprechungsraum gegen zehn Personen zusammen, darunter der kommandierende Pilot, sein Co-Pilot, ein Flugtechniker, zwei Operateure, also jene, die im Helikopter die Messinstrumente bedienen, auch Poretti.

Um knapp acht Uhr morgens kommen im Besprechungsraum gegen zehn Personen zusammen. Der kommandierende Super-Puma-Pilot leitet das Briefing. Bild: Franz Beidler

Gemeinsam gehen sie den anstehenden Flug durch: «Transit, Kontaminationsmessung auf 2000 Fuss, dann auf 300 Fuss über dem Gebiet Hintergrundmessung», sagt der Pilot oben am Tisch. Der Mann ist Oberstleutnant der Schweizer Armee, Berufsmilitär, fliegt seit über 20 Jahren, seit 15 auch Messflüge über Gösgen. Heute kommen 5 weitere Flugstunden dazu.

Vor dem Abflug führt die Crew die letzten Kontrollgänge durch. Bild: Franz Beidler

Nach dem Briefing zählt er auf, worum er sich als Pilot kümmert: «Kabel, Hindernisse, anderer Verkehr.» Auch Vögel: «Wir versuchen natürlich, so gut wie möglich auszuweichen», erklärt er. Aber das gelinge halt nicht immer. «Dem Helikopter passiert nichts.» Höchstens, dass ein grosser Vogel vielleicht eine Scheibe einschlagen könnte.

Vor dem Hangar steht der Super Puma bereit

Dann trifft sich die Crew draussen vor dem Hangar, wo der Super Puma bereitsteht. «NAZ» steht in schwarzen Lettern auf gelbem Grund an der Seitentür. «Der Super Puma hat viele Vorteile für unsere Messungen», erklärt Poretti.

NAZ-Aerometrieflüge über dem KKG Däniken ab Militärflugplatz Dübendorf. Bild: Franz Beidler

Das Modell bietet viel Platz und kann viel Gewicht transportieren, um den schweren Sensor zu tragen. Ein voller Tank reicht für etwa dreieinhalb Flugstunden, also für ein grosses Messgebiet. Ausserdem bleibt ein Super Puma auch unter schwierigen Bedingungen flugtauglich. Die NAZ misst aber nicht nur mit dem Helikopter: Über die ganze Schweiz verteilt betreibt sie 76 Messstationen; hinzu kommen mobile Messmittel von verschiedenen Partnerorganisationen.

An einer Konsole im Super Puma bedienen zwei Operateure während des Fluges die Messinstrumente. Bild: Franz Beidler

Kontrollgänge und Abflug

Die Kontrollgänge vor dem Abflug des Super Pumas stehen an. Die beiden Piloten sitzen im Cockpit, die Operateure diskutieren vor der Messstation. Das Wetter ist gut an diesem Vormittag. Um 8.20 Uhr fährt der Pilot die Maschinen hoch. Die Triebwerke gellen, immer höher und lauter, dann beginnt der Rotor zu drehen, bald zu rattern.