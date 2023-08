Kernkraftwerk Gösgen Verwaltungsrat Pirmin Bischof kritisiert Geschäftsleitung, weil Pensionierte ihren Ausflug selbst bezahlen sollten: «Es geht nicht an, dass man Leute so diskriminiert» Ein Teil der pensionierten Mitarbeitenden des Kernkraftwerk Gösgen wehrten sich gegen die Streichung der Teuerungszulage vor Gericht. Die AKW-Verantwortlichen wollten diese nun zwingen, ihren jährlichen Firmenausflug selbst zu bezahlen. Für Verwaltungsrat Pirmin Bischof, den Vertreter des Kantons Solothurn, geht das gar nicht.

Das Kernkraftwerk Gösgen zeigt sich knausrig gegenüber seinen ehemaligen Mitarbeitenden. Bild: Bruno Kissling

Das Kernkraftwerk Gösgen und ein Teil der pensionierten Mitarbeitenden liegen derzeit im Streit: Zum einen hat die Firma den früheren Angestellten die Teuerungszulage ab 2015 gestrichen. Das Amtsgericht Olten-Gösgen hat allerdings Anfang Juni entschieden, dass dies nicht zulässig ist und das KKG den betroffenen Rentnerinnen und Rentnern das Geld nachträglich mit Zins zahlen muss.

Anscheinend als Rache-Aktion wollen die KKG-Verantwortlichen nun jene Ex-Mitarbeitenden, die gerichtlich gegen die Teuerungszulage vorgingen, den jährlichen Firmenausflug bezahlen lassen. Das schreibt der «Blick». 185 Franken kostet der diesjährige Ausflug aufs Brienzer Rothorn, den die Pensionierten-Vereinigung organisiert.

Allerdings krebsten die Firmenverantwortlichen zurück, wie das Blatt weiter schreibt: «Dieser Entscheid hat nur eine Minderheit betroffen und war nicht opportun. Das KKG wird das anpassen», lässt die Pressestelle gegenüber dem Boulevardblatt ausrichten.

Gegenüber dieser Zeitung hiess es auf Anfrage bei der Medienstelle, dass man mit der Pensionierten-Vereinigung in einem guten Kontakt sei und die Fragen dieser Zeitung beantworten werde, sobald man mehr wisse. Diese Zeitung wollte unter anderem in Erfahrung bringen, wie viele Pensionierten diesen Ausflug selbst hätten bezahlen müssen.

Pirmin Bischof kritisiert die Geschäftsleitung

Als der Verwaltungsrat Pirmin Bischof, der Solothurner Vertreter im KKG-Gremium, den Artikel am Donnerstagmorgen gelesen hat, habe ihn das betroffen gemacht. «Es geht nicht an, dass man Leute so diskriminiert», sagt er auf Anfrage. Dieser «unglückliche Entscheid» der Geschäftsleitung sei im Verwaltungsrat nie thematisiert worden, er habe davon erst aus der Zeitung erfahren.

Pirmin Bischof ist KKG-Verwaltungsrat und mit dem Entscheid der Geschäftsleitung nicht einverstanden. Bild: Keystone

BBischof griff daraufhin im Verlauf des Vormittags zum Hörer und machte dem Geschäftsleiter Michaël Plaschy folgendes klar: «Ich erwarte, dass alle Pensionierten gleichbehandelt werden, dies auch für künftige Ausflüge und rückwirkend für jene ab dem Jahr 2021.» In diesem Jahr ist nämlich der Entscheid beim KKG getroffen worden, dass «an der Klage beteiligte Personen die Ausflugskosten der Pensionierten-Vereinigung selbst tragen müssen», wie der «Blick» schreibt.

Es sei richtig, dass die Firma solche Ausflüge für die Pensionierten übernimmt, unabhängig davon, ob sie an der Klage beteiligt seien oder nicht, sagt Bischof. «Das ist für die ehemaligen Angestellten ein wichtiger Anlass.» Anscheinend soll es sich um eine Handvoll Pensionierte handeln, die ihren Ausflug hätten selbst bezahlen müssen. Die genaue Anzahl konnte die Medienstelle des KKG aber nicht nennen.