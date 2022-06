Jugispieltag Nach sechs Jahren Unterbruch: In Winznau geben Kinder verschiedener «Jugis» vollen Einsatz Der Turnverein Winznau erweist sich als hervorragender Gastgeber und bietet elf teilnehmenden Jugendriegen am ersten Jugispieltag seit langem eine fabelhafte Infrastruktur. Auch das Wetter spielte mit.

Tolle Stimmung bei den Kindern und Jugendlichen bei bestem Wetter. zvg

Bevor die elf Jugendriegen mit ihren total 34 Teams am frühen Samstagmorgen vom letzten Wochenende in Winznau eintrafen, ging es für den Regionalturnverein-Olten-Gösgen-Vorstand darum, einige organisatorische Unklarheiten auszumerzen, damit der Tag reibungslos über die Bühne gehen konnte. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen.

«Seit dem Spieltag 2016 in Fulenbach fand kein Jugispieltag mehr statt, weshalb sowohl für die Vorstands-Crew als auch für den Organisator vieles neu war», heisst es. Dank der «tatkräftigen» Unterstützung durch Sandra Hänggi, Jugendverantwortliche vom Solothurner Turnverband, hätten jedoch auch diese Hindernisse, sowie kurzfristig während dem Tag auftauchende, überwunden werden können.

Knapp 300 Kinder nehmen teil

«Als die fast 300 Kids gegen acht Uhr eintrafen, war alles bereit für einen unvergesslichen Tag. Auch für sie war ein Jugitag Neuland, da vor sechs Jahren mehr als die Hälfte der Kids noch nicht im Jugialter war.» Anfänglich war deshalb auch bei den Teilnehmenden eine gewisse Nervosität spürbar. Diese legte sich jedoch relativ schnell, als die Spiele angepfiffen wurden, wie es weiter heisst. Und: «Wie gewohnt duellierten sich die Kids in drei Altersstufen gegeneinander, jeweils unterteilt in die Kategorien Mädchen, Mixed und Knaben.»

Die Unterstufe legte am Vormittag mit Völkerball auf dem Tartanplatz los: «Mit allen Mitteln wurde versucht zu punkten und sich einen Vorteil zu verschaffen. Gekonnt wurden Linien ignoriert um Bälle zu ‹klauen› oder etwas näher an den Gegner heran zu kommen. Doch die gut vorbereiteten Kampfrichterinnen- und Richter liessen sich nicht austricksen und sorgten so für überaus faire Spiele.»

Am Nachmittag gings für die Unterstufe mit dem altbewährten Alaskaball weiter, wo nicht minder intensiv um Punkte gerannt wurde. Als Gesamtsieger jubelten die Jugi Stüsslingen (Mädchen und Knaben) sowie die Jugi Boningen (Mixed).

Die Spiele der Mittelstufe waren das Kastenball, quasi eine Vorstufe des Korbballs und Ball über die Schnur; eine leichtere Variante von Volleyball. «Trotz den hohen Temperaturen pressten die Kids alles aus sich heraus, rannten und sprangen um jeden Ball.» In dieser Kategorie schwang Obergösgen (Mädchen und Knaben) obenaus und wiederum Boningen holte sich die Goldmedaille in der Mixed-Wertung.

Die ältesten Jugendliche der Oberstufe taten es den anderen gleich. Sie kämpften beim Korb- und Volleyball um den Sieg. Es wurde gedrückt, gerangelt und gehechtet was das Zeug hielt. Bei den Knaben jubelte Gunzgen über einen Doppelsieg, während Obergösgen (Mixed) und Kappel (Mädchen) die beiden weiteren Goldmedaillen entgegennehmen durfte.

Jüngste tragen Spiele in der Halle aus

Am Nachmittag gesellten sich zudem noch 27 Kitu-Kinder von drei Riegen dazu, die an den Bambini-Games teilnahmen. Dies war ein Einzelwettkampf, bestehend aus Ziel- sowie Ballwurf, Sackhüpfen und Ballholen. Die Jüngsten trugen ihre Wettkämpfe in der Turnhalle aus und waren nicht minder verbissen als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen draussen.

Zwischen den Spielen suchten die Kids mit ihren Betreuungspersonen etwas Abkühlung. Diese fanden sie im Schatten der beinahe turnfesttauglichen Zeltstädte, am Wasserhahn oder natürlich beim sehr stark frequentierten und begehrten Soft-Ice-Stand.

Ein «nahezu perfekter» Tag ging gegen 17 Uhr mit der Rangverkündigung zu Ende. «Wie schön war es doch, nach so langer Zeit wieder einmal die Anfeuerungsrufe und -gesänge der Kinder zu hören, zu sehen, wie viel Spass sie hatten und die vielen Emotionen bei Siegen und Niederlagen mitzuerleben». Den Kids werde dieser Tag bestimmt lange in Erinnerung bleiben, man blicke nach vorne und freue sich, wieder regelmässig Jugitage miterleben zu dürfen.