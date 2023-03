Jubiläum Zehn Jahre überregionale Zusammenarbeit: Der Verein Aareland überprüft die eigenen Strukturen Der interkantonale Verein Aareland besteht seit 2013. Eine gemäss Statuten 2018 fällige Überprüfung der eigenen Aufstellung wird nun durchgeführt. Das Thema «Raum und Mobilität» soll aber weiterhin Priorität haben.

Blick über die Aare und die Stadt Olten. Bild: Bruno Kissling/Archiv

«Eine Zusammenarbeit im Raum Aareland gibt es bereits seit den 1970er-Jahren», lässt sich Hanspeter Hilfiker in einer Medienmitteilung zitieren; er ist Präsident des Vereins Aareland und Aarauer Stadtpräsident. «Damals entstand die planerische Vision der Grossstadt Arolfingen – eine aus den Namen der drei Zentrumsstädte Aarau, Olten und Zofingen zusammengesetzte Bezeichnung.»

Von dieser Vision habe man sich aber wieder verabschiedet, so Hilfiker. Der Wille zu einer verstärkten Zusammenarbeit sei aber geblieben. 2004 erhielt diese eine erste formelle Grundlage, als die drei Regionen gemeinsam mit den beiden Kantonen Aargau und Solothurn eine Absicht zur Kooperation bekräftigten. Im September 2012 wurde schliesslich der Verein Aareland gegründet; per 2013 nahm er seine Geschäftstätigkeit auf. Jetzt wird der Verein zehn Jahre alt.

Überprüfung der Strukturen steht an

Die Statuten des Vereins schreiben fest, dass sich der Verein selbst periodisch überprüfen soll. «Aufgrund von Wechseln in der Geschäftsstelle und im Präsidium sowie einer neuen Legislatur und der damit zusammenhängenden Neukonstituierung aller Aareland-Gremien wurde die erstmalige Überprüfung, die 2018 angestanden hätte, aufgeschoben», hält Hilfiker fest.

Nun sei es aber so weit: Der Vorstand des Vereins überprüfe an mehreren Sitzungen «Zweck, Aufgaben, Wirkung, Organisationsform und Finanzierung» des Vereins. Dabei gelte es, künftigen Aufgaben sowie die Mitgliederbeiträge so aufeinander abzustimmen, damit eine Finanzierung des Vereins und seiner Aufgaben sichergestellt sei.

Die Umsetzung und Weiterentwicklung der Agglomerationsprogramme werde auch in Zukunft einen Schwerpunkt bilden: «Das Thema Raum und Mobilität hat weiterhin Priorität» steht in der Mitteilung.

64 Gemeinden, 3 Kantone, eine Region

Das Aareland vereint 64 Gemeinden und 3 Kantone zu einer Region und ist der siebtgrösste Lebens- und Wirtschaftsraum der Schweiz. Den Kernraum des Aarelands bilden die Agglomerationen Aarau, Olten und Zofingen. Im Raumkonzept Schweiz wird es als eigenständiger Raum geführt, der bis in den nördlichen Jura, ins Limmattal und in Richtung Luzern reicht.

«Aareland»: Diese 64 Gemeinden aus drei Kantonen bilden zusammen den siebtgrössten Lebens- und Wirtschaftsraum der Schweiz. Bild: Grafik: zvg

«Heute verstehen wir uns als ein gut vernetzter, vielfältiger Lebens- und Wirtschaftsraum mit starken Zentren und einem charakteristischen Nebeneinander von urbanen und dörflichen Strukturen», heisst es im Schreiben des Vereins. Aktuelle Mitglieder sind die Organisationen aarau regio, Olten-Gösgen-Gäu und zofingenregio sowie die Kantone Aargau und Solothurn.

Die Haupttätigkeit des Vereins liegt im Bereich Raumentwicklung und Verkehr. Hier arbeite der Verein an den Agglomerationsprogrammen mit, die «ein wichtiger Pfeiler der Agglomerationspolitik des Bundes und der nachhaltigen Raumentwicklung der Schweiz» seien. Der Bund leistet im Rahmen der Agglomerationsprogramme Beiträge an Verkehrsprojekte in Städten und Agglomerationen. Weitere Themen, mit denen sich der Verein Aareland beschäftigt, sind Wirtschaft, Naherholung und Bildung. (otr)